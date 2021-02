Realizadoras e serviços de streaming: os novos dias dos Globos de Ouro

Catarina Ferreira Hoje às 19:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Pela primeira vez há três realizadoras nomeadas para os prémios do cinema e da TV americanos, num ano dominado pela Netflix.

Os movimentos Me Too e Black Lives Matter colocaram a indústria do entretenimento debaixo de um grande escrutínio, no que diz respeito ao cumprimento de quotas. O contexto é sintomático: nos 78 anos de história dos Globos de Ouro, apenas cinco mulheres realizadoras haviam sido nomeadas: Sofia Coppola, Jane Campion e Ava DuVernay uma vez cada, Kathryn Bigelow e Barbra Streisand por duas vezes.

Esse é o reflexo de uma indústria onde para a mulher ainda se reserva muito mais o papel de atriz e não de realizadora. Por isso mesmo, foi com alguma surpresa que, pela primeira vez, três realizadoras, uma afro-americana, uma chinesa e uma britânica, foram nomeadas para os Globos de Ouro. Inocente? Talvez não.

Regina King é uma atriz e cineasta com dois galardões Primetime Emmy para Melhor Atriz Secundária em Telefilme/Minissérie por "American crime" e um terceiro, como Melhor Atriz em Telefilme, por "Seven seconds". À corrida aos Globos de Ouro leva "One night in Miami", onde encena um encontro entre Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown e Sam Cooke.

A chinesa Chloé Zhao, argumentista, produtora e realizadora, compete com "Nomadland", drama sobre os nómadas modernos nos Estados Unidos. Uma obra já galardoada com um Leão de Ouro de Veneza e o Prémio do Público em Toronto. A última das mosqueteiras é a também atriz Emerald Fennell, a britânica que ganhou fama no ano passado interpretando Camilla Parker Bowles em "The Crown" . Este ano, na sua estreia atrás da câmara, apresenta uma comédia negra de vingança chamada "Promising young woman".

Homens favoritos

PUB

Na competição dos realizadores estão também dois homens. Aaron Sorkin, já com um Óscar, seis Emmys, dois Globos de Ouro e um Bafta, quase todos como guionista, concorre com "The trial of the Chicago 7", filme baseado no caso real do julgamento de um grupo de ativistas e manifestantes acusado pelo Governo americano de conspiração e incitação à revolta durante protestos contra a Guerra do Vietname durante a Convenção Nacional Democrata em 1968. O filme conta também com um dos favoritos na categoria de Melhor Desempenho em Filme Musical ou de Comédia, Sacha Baron Cohen.

O segundo candidato é o grande favorito David Fincher, pelo filme "Mank", que tem seis nomeações. Fincher tem Emmys, Globos de Ouro, Baftas e Grammys. "Mank", alegoria a preto e branco sobre a idade de ouro de Hollywood, lidera com seis nomeações, incluindo uma para o ator principal, Gary Oldman, que interpreta Herman J Mankiewicz, a escrever o guião de "Citizen Kane".

Plataformas de streaming arrasam nas candidaturas

Num ano em que a pandemia marcou as agendas culturais e foi um impeditivo para que as salas de cinema estivessem abertas, as plataformas de streaming arrecadaram a maioria esmagadora das nomeações aos Globos de Ouro. A Netflix, cuja presença no setor tinha vindo a crescer mesmo antes da covid-19, agora domina por larga maioria nas nomeações em filmes e séries de TV, incluindo "Mank" e "The trial of the Chicago 7", os grandes favoritos entre as longas-metragens. A plataforma conseguiu 42 nomeações. A Amazon tem dez nomeações: para "Borat subsequent moviefilm" e "Small axe". Uma outra plataforma, Hulu, conseguiu nove nomeações para as ficções "Palm Springs" e "Normal people".