Realizadores iranianos presos nos últimos dias

João Antunes Hoje às 15:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Mohamad Rasoulof, vencedor do Urso de Ouro em Berlim, Mostafa Al-Ahmad e Jafar Panahi encontram-se neste momento na prisão.

Mohamad Rasoulof, realizador de "O Mal Não Existe", vencedor do Urso de Ouro da Berlinale em 2020, está há dias na prisão de Evin, em Teerão, um estabelecimento onde são colocados presos políticos, e onde tem estado a ser interrogado, juntamente com Mostafa Al-Ahmad, documentarista, escritor e investigador.

O pretexto para a sua prisão terá sido um protesto nas redes sociais contra o abuso da força e a violência policial. A hashtag #put_your_gun_down é uma referência à violenta repressão durante a agitação que se seguiu ao colapso de um edifício na cidade de sudoeste de Abadan que matou pelo menos 41 pessoas no início deste ano. O apelo para os agentes da polícia não usarem as suas armas já fora assinado por cerca de 70 realizadores e trabalhadores da indústria do cinema iraniano.

No caso de Rasoulof, a prisão terá também a ver com o documentário que prepara neste momento, "Intentional Crime", onde se investiga a morte do poeta iraniano Baktash Abtin, também ele preso político, desde a sua detenção e hospitalização até a morte, em circunstâncias obscuras.

A situação já não é nova para Rasoulof, um dos mais reputados cineastas iranianos do momento. Em 2010 fora condenado a seis anos de prisão, acusado de "associação, conluio e propaganda contra o regime". A sentença foi tornada mais tarde condicional, após pagamento de fiança, mas o realizador foi proibido de fazer filmes, à semelhança do que aconteceu na altura com Jafar Panahi. Aliás, os dois foram presos na mesma ocasião, quando se encontravam precisamente a filmar.

Ora, no dia de ontem Jafar Panahi deslocou-se ao gabinete do Procurador Público para indagar sobra as razões do encarceramento e acabou ele também por ficar preso.

Encontrando-se ainda à espera da execução da sentença, Rasoulof conseguira realizar em 2017 "Um Homem Íntegro", sobre a corrupção na sociedade iraniana. O filme venceu o grande prémio da seção Un Certain Regard em Cannes mas foi proibido no Irão, valendo ainda ao realizador a aplicação da pena de um ano de prisão. Com o passaporte confiscado, foi impedido de se deslocar a Berlim para apresentar "O Mal Não Existe", uma denúncia brutal da pena de morte, e foi a sua filha que recebeu o Urso de Ouro, numa cerimónia bastante comovente.

PUB

A notícia da prisão de Rassoulof e do seu colega Al-Hamad foi avançada pelos produtores Kaveh Farnam e Farzad Pak, através do Twitter da distribuidora internacional Kino Lorber, e logo difundida por alguns dos principais meios ligados ao cinema, como a Variety e a Indie Wire. Os produtores de Rassoulof fazem uma "condenação firme das autoridades iranianas, que desrespeitam os direitos humanos e as liberdades civis dos realizadores iranianos independentes, que reprimem e pressionam de forma constante", e exigem a sua "libertação imediata e incondicional".

As primeiras reações do mundo do cinema fizeram-se também sentir de imediato, com os dois responsáveis atuais da Berlinale, Mariette Rissenbeck e Carlo Chatrian a assinarem um comunicado onde se mostram "profundamente preocupados com a detenção de Mohammad Rasoulof e Mostafa Al-Ahmad", afirmando ser "chocante que artistas sejam detidos devido a esforços pacíficos contra a violência".

Também a ICFR - International Coalition for Filmmakers at Risk, fundada pelos festivais de Amesterdão e de Roterdão e pela Academia Europeia de Cinema "apela às autoridades iranianas para que libertem imediata e incondicionalmente Mohamad Rasoulof e Mostafa Al-Ahmad" e encoraja "todas as instituições cinematográficas e culturais de todo o mundo a fazer o mesmo."

Na sequência da prisão de Panahi, o Festival de Cannes, que ao longo os anos tem exibido algumas das suas obras, também emitiu um comunicado. "O Festival de Cannes condena fortemente estas detenções, bem como a onda de repressão visivelmente em curso no Irão contra os seus artistas, e apela à libertação imediata de Mohammad Rasoulof, Mostafa Aleahmad e Jafar Panahi." E continua: "O Festival de Cannes também deseja reafirmar o seu apoio a todos aqueles que, em todo o mundo, estão sujeitos à violência e a represálias. O Festival permanece e permanecerá sempre o refúgio de artistas de todo o mundo e colocar-se-á incansavelmente ao seu serviço para levar a sua voz em alto e bom som, em defesa da liberdade de criação e expressão."

Também exibido em Cannes, na Quinzena dos Realizadores do ano passado, "Estrada Fora", o filme de estreia do filho de Jafar Panahi, estreia em Portugal no próximo dia 21.