Rebecca Zlotowski: "Tento crescer com as minhas personagens"

A cineasta francesa Rebecca Zlotowski conversou com o "Jornal de Notícias" sobre "Os Filhos dos Outros", um drama familiar que já pode ser visto nos cinemas portugueses.

Tem como personagem central Rachel, interpretada por Virginie Efira, uma mulher de 40 anos que se apaixona por Ali (Roschdy Zem), recém separado e com uma filha. Rachel vai perceber que é diferente amar "os filhos dos outros", título do filme de Rebecca Zlotowski. A realizadora, que assina um filme de grande maturidade e sensibilidade, esteve à conversa com o JN.

Apesar de ser um tema das nossas vidas, uma história como a que nos conta não é muito frequente no cinema.

É verdade que quando procurei, em filmes, representações de uma personagem como esta, encontrei algumas, mas sempre em personagens secundárias, ou mesmo terciárias. Há alguma dureza e amargura nesta personagem, gostei de trabalhar nessas emoções.

A Virginie Efira encaixa perfeitamente na personagem.

É uma atriz que tem uma feminilidade radiante, que parece estar realizada, tem 45 anos, é o princípio de uma coisa e nunca o fim de uma coisa. Vem com a ideia, muito forte, de dizer que está no princípio de uma coisa. Olhar para uma personagem dessa forma, não tinha existido. Portanto, havia espaço, havia um lugar a ocupar.

Parece que, ao longo da sua carreira, as suas personagens vão acompanhando a sua idade. É só uma coincidência?

Não tinha pensado nisso, mas talvez. Em "Uma Rapariga Fácil" quebrei um pouco essa regra, porque a personagem é uma bimba, o que nunca fui, e tinha 16 ano, o que não era de todo a minha idade. E fiz filmes sobre mundos masculinos, porque me interessam outras coisas para além de mim. Mas é tão difícil ser bom naquilo que fazemos, que poupamos tempo se falarmos daquilo que conhecemos bem.

O que começa logo pela escrita do argumento, normalmente também da sua autoria.

Em França temos uma tradição muito forte de ser autor e realizador. E se escrevermos o nosso argumento, escrevemos o argumento do nosso tema do momento. Já alguém disse que o primeiro filme é sobre a infância e a adolescência, o segundo sobre a família e o último a autobiografia. Pelo meio, faz-se um filme sobre o cinema e, se formos judeus, um sobre a Shoah. Não estou muito longe disso...

Voltando às personagens secundários, é muito interessante a profundidade que lhes dá.

Adoro aquela frase de Renoir quando diz que toda a gente tem as suas razões. Se quisermos escrever uma personagem de forma justa, temos de a compreender absolutamente. Como espectadora, de vez em quando, não me sinto preocupado com uma certa grelha emocional que os realizadores fazem prevalecer e na qual o herói é compreendido. Pode estar errado ou ter razão, mas nós compreendemo-lo e simpatizamos com ele. E os outros não.

Tem a ver com o seu temperamento como pessoa?

Tenho uma natureza que não é histérica, o que não faz de mim uma melhor realizadora, porque às vezes seria bom ser um pouco mais, mas tenho este temperamento. Não queria que as mulheres rivais se odiassem umas às outras, a minha experiência na vida quotidiana e nas relações amorosas é que nunca me zanguei com uma mulher por namorar com um homem de quem gostava ou vice-versa. E queria mostrá-lo no cinema.

O filme evita muitas das armadilhas das histórias de amor, nunca entra no melodrama...

Quando vemos estes dois seres, desta idade, imaginamos que têm um passado de relações amorosas, que não são inocentes, são dois adultos que sabem para onde vão, e já amaram, e já amaram tanto que até sabem que a sua história vai acabar. E que grande parte da mágoa da separação é saber que vais sobreviver. Como dizia, eu tento crescer com as minhas personagens. Isto não se pode saber aos 18 anos, mas aos 42, como tenho... Esta vivência evita o cliché do romance, de uma relação amorosa.

A personagem interpretada pela Chiara Mastroianni, a ex-mulher, é também o contrário desse lugar-comum da mulher odiosa...

Foi por isso que escolhi a Chiara Mastroianni. Queremos gostar tanto dela, achamo-la tão querida, não a queremos odiar. Eu penso que o elenco já é 80% do sucesso de um filme, são os atores que o definem.

Pode falar um pouco da construção da banda sonora? Não foi complicado conseguir os direitos de todos aqueles temas?

A única coisa que me entristece neste filme é que costumo trabalhar com o mesmo compositor, mas à medida que o filme foi sendo construído percebi que tinha de ter menos música composta e mais temas, que tivemos de adquirir. Isso também está ligado à vontade de abrir o meu cinema de uma forma popular.

Como é que foi esse trabalho de seleção de temas?

Eu sou amante de música, trabalho com música a toda a hora. Quando começo um filme, faço uma playlist de escrita, com o que estou a ouvir naquele momento. Tenho playlists para cada filme. Neste caso, o Shostakovitch estava lá desde o início. Foi o ponto de partida para a emoção do filme. E depois entrou a variedade, o Julien Clerc, o Moustaki. Mas sim, tenho uma atenção muito grande à música, é como se fosse uma segunda narração de um filme.

A pressão de ter filhos aos 40 anos, como a vê, como cineasta e como mulher?

Não quis falar da pressão da sociedade, mas olhar para o problema como um obstáculo íntimo e pessoal. Achei mais forte em termos de escrita tentar perceber porque é que esta mulher chegou até ao limite de idade que a biologia nos dá para se colocar essa questão. Porque foi a situação que eu vivi, e, contra a qual me revoltei enquanto mulher, a injustiça da biologia, o facto de um homem poder ter filhos quando quiser, e uma mulher não. Quando se chega à idade que eu tenho, é realmente um abismo metafísico para aqueles que são muito cerebrais como eu. Experimentamos algo da ordem do nosso desaparecimento, da nossa finitude, muito antes de um homem, porque algo se fechou.

É um problema sem resolução?

Sou alguém que gosta de ser forte, de controlar a minha vida. Mas há um sítio onde é impossível estar, e é este. Por isso, espero que o próximo século possa mudar isso, porque gosto de tudo o que nos afasta do animal e nos leva à civilização do humano. Mas ainda não chegámos lá. É um abismo metafísico, excitante, e que cria algumas situações romanescas fantásticas.

É o momento de perguntar porque escolheu o Frederick Wiseman para o papel de ginecologista.

Eu adoro o Frederick Wiseman. Ele tem feito alguns papéis como ator. Porque não no meu filme se o adoro? E ele é brilhante como ator. Na realidade encontrei-o num elevador, e está no meu filme.

O seu filme parece apontar num certo classicismo, pensa-se por vezes em Truffaut.

Eu não tenho uma estratégia, não tenho uma marca para vender. Eu precisava que este filme fosse visto e amado. Aqui, eu queria que os atores e o texto, a história, fossem ouvidos. Não inverti o meu modo de funcionamento, mas não é a realização que está em primeiro plano.

Está para breve um novo "Emmanuelle", com a Léa Seydoux, onde participou na escrita do argumento.

Escrevemos no ano passado, há já algum tempo que não trabalho no filme. Eu só ajudei a escrever a primeira versão do guião. e agora é a Audrey Diwan que está a seguir o seu próprio caminho com o filme, apesar de ter todo o gosto em falar sobre o filme quando estrear. Estamos num momento em que queremos reconsiderar o erotismo como cineastas, e especialmente como cineastas mulheres, e ver como o cinema o pode assumir. Isso é excitante. Os filmes já feitos são da velha escola. O que me interessou foi o romance.