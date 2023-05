Reconstituir e atualizar a efemeridade em palco

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 19:17 Facebook

Visões Úteis recuperam criativamente um espetáculo de 1981 que passou no FITEI. "Ibéria setor 5" está em cena esta sexta em Matosinhos.

"Ibéria setor 5", o espetáculo trazido pela Visões Úteis à 46.ª edição do FITEI, não pretende apenas reconstituir, fotograficamente, "Ibéria setor 5", a montagem que se apresentou no mesmo festival em 1981. A operação da companhia portuense, que inicia aqui o projeto "Reenact Now" (exploração de arquivos e memórias das artes performativas com vista a "reativações"), persegue um duplo objetivo: a recuperação de momentos sem possibilidade de replicação técnica, como são todas as concretizações cénicas; e um gesto criativo de atualização desses momentos - inserindo-lhes conteúdo do presente e não apenas reerguendo-os na sua forma do passado. O que os distancia da mera reconstituição de uma batalha, por exemplo.

A situação original proposta pela Cooperativa Bonifrates, de Coimbra, era a de uma antropóloga, vinda do futuro, que dissecava dois espécimes humanos do setor 5 da Península Ibérica, imagina-se que Portugal. A atriz Maria Manuel Almeida, que retoma agora o seu papel de 1981, identificava características morfológicas e anatómicas e, referindo-se sempre a "esta gente" (como Clara Ferreira Alves), descrevia os seus hábitos, tradições e costumes.

PUB

Já na encenação de Carlota Castro, o texto da antropóloga mantém-se, a metodologia de análise e descrição é a mesma, mas os espécimes são outros, vivem em 2023. Apresentam as idiossincrasias do presente, como os atores de 1981 apresentavam as da sua época. Quando a antropóloga lhes pede para dançarem o vira, o que Inês Dias e João Delgado Lourenço conhecem são os movimentos associados à música eletrónica e ao funk brasileiro. E o lugar onde vivem só pode ser apresentado em inglês, para que os turistas compreendam.

Há pequenos deslizes na operação - o figurino da antropóloga parece saído da ficção científica dos anos 1980 e não do imaginário atual -, mas os textos dos intérpretes conseguem uma razoável atualização dos espécimes. Na segunda parte do espetáculo, o público é convidado a intervir numa conferência performativa onde se debatem uma série de conceitos. Isto depois de ter bebido groselha (convencido de que era vinho).

"Ibéria setor 5"

Visões Úteis

Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery

Sexta, às 21.30 horas