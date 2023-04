Recriar com esmero e afeto a obra de José Afonso

JN Hoje às 12:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Tributo livre à obra de José Afonso, o disco "De ouvido e coração" vai ser apresentado este domingo na Fnac de Santa Catarina, no Porto, pelos músicos Amílcar Vasques-Dias e Luis Pacheco Cunha.

Em 1978, Amílcar Vasques-Dias atuou com José Afonso numa série de concertos realizados nos Países Baixos. Embora breve, esse encontro deixou uma profunda marca no pianista, que a partir dessa data resolveu dedicar-se ao estudo dessa obra.

O projeto de estudo e recriação das marcantes canções de Zeca ganhou finalmente forma, com a edição do disco "De ouvido e coração", criado em parceria com o violinista Luís Pacheco Cunha.

PUB

Nos concertos já realizados em Portugal, Espanha e Holanda, assinalam-se ainda as colaborações da cantora espanhola Esther Merino e dos cantores líricos Carlos Guilherme e Natasa Sibalic.

Este domingo, às 17 horas, num "showcase" marcado para a Fnac de Santa Catarina, é a vez do público do Porto escutar algumas das canções do disco.

Editado em CD e em versão digital, "De ouvido e coração" inclui interpretações de uma dúzia temas de José Afonso, como os emblemáticos "Que amor não me engana", "Venham mais cinco", "Vejam bem", "Traz outro amigo também" ou "Cantigas do Maio".