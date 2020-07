Red Hot Chili Peppers no NOS Alive 2021

Hoje às 10:13 Facebook

Os Red Hot Chili Pepers vão tocar na próxima edição do NOS ALive, agenda para 7, 8, 9 e 10 de julho de 2021.

A banda norte-americana vai tocar a 8 de julho, revelou esta quarta-feira a organização, juntando-se a nomes, já confirmados para a edição 2021, como Da Weasel, Alt- J, Two Door Cinema Club, Angel Olsen ou Caribou.

Os bilhetes para o NOS Alive'21 já se encontram à venda nos locais habituais. Todos os portadores de bilhetes para o NOS Alive'20 ou Voucher, que queiram garantir o seu lugar, deverão proceder à troca obrigatória para bilhetes válidos do NOS Alive'21.

Os Red Hot Chili Peppers regressam, assim, a Portugal, quatro anos depois da passagem pelo SBSR, em Lisboa, tendo agora de volta às suas fileiras o guitarrista John Frusciante, que integrou a banda nos momentos de maior sucesso, como foram os discos "Blood Sugar Sex Magic" e "Californication".

O anúncio do adiamento da 14.ª edição do NOS Alive para 2021 foi feito no dia 19 de maio, tendo como primeira confirmação os portugueses Da Weasel.