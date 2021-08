Rede Portuguesa de Museus ganha dois novos membros

Hoje às 13:02 Facebook

O Museu Municipal de Espinho e o Museu Militar de Lisboa foram integrados esta semana na Rede Portuguesa de Museus (RPM), que passa a ter 161 membros.

Os museus credenciados na RPM são reconhecidos pelo seu compromisso com as funções museológicas previstas na Lei-quadro dos Museus o que se traduz num trabalho qualificado na promoção do acesso à cultura e no enriquecimento do património cultural.

A admissão dos dois museus foi publicada em Diário da República esta semana.

O Museu Municipal de Espinho, assume-se como um espaço dinâmico de interação entre o passado e o presente, criado para transmitir as antigas vivências (simultaneamente piscatórias e operárias, balneares e urbanas) à atual comunidade de Espinho, tendo por objetivo uma dinamização sociocultural assente na preservação da memória coletiva.



O Museu Militar de Lisboa tutelado pela Direção de História e Cultura Militar (Exército Português | Ministério da Defesa Nacional), é uma instituição centenária cuja inauguração, em 1851, lhe confere já 170 anos de existência e o posiciona como um dos mais antigos museus portugueses. Salvaguarda um riquíssimo património cultural, possuí uma das maiores e melhores coleções de Artilharia do mundo e prossegue todas as funções museológicas estabelecidas pela Lei-quadro dos Museus Portugueses, esforçando-se por cumprir boas práticas e apresentar resultados satisfatórios e de valor para a comunidade.