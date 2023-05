Reescrever a história e, pelo meio, subverter os clássicos do teatro

Rui Dias Ontem às 22:06 Facebook

Festivais Gil Vicente começam esta quinta-feira e seguem até ao dia 10 em Guimarães. Nos três primeiros dias, as peças questionam a sociedade atual e o modo como vivemos.

Arranca esta quinta-feira e prolonga-se até ao dia 10 de junho a 35.ª edição dos Festivais Gil Vicente, em Guimarães. O diretor artístico Rui Torrinha, promete "fazer estremecer as fundações do tempo e do espaço".

Na peça de abertura, "Cosmos", no Centro Cultural Vila Flor, às 21.30 horas, as criadoras Cleo Diára, Isabél Zuaa e Nádia Yracema propõem uma revisão da história africana e uma releitura dos mitos, num dispositivo que questiona o caminho que a humanidade percorreu até à atualidade.

Fica dado o mote, nas palavras de Torrinha, para uma edição em que "o teatro, no seu discurso e ação, tenta encontrar ideias e dispositivos para desencadear relações com a problemática social atual".

Subverter Tchekov

Na perspetiva de uma sociedade que está a mudar, o festival prossegue na sexta-feira com uma abordagem subversiva do clássico "As três irmãs", de Tchekov, amanhã, no Centro Cultural Vila Flor, às 21.30 horas.

A criadora Tita Maravilha, atriz, performer, cantora e drag queen desafia as convenções e, partindo do texto do dramaturgo russo, cria uma narrativa onde questiona os conceitos basilares da sociedade. O fundamento das normas sociais é interpelado a partir das subjetividades de cada uma das irmãs: Diogo (Olga no original), Macha e Irina.

As irmãs de Tita, como as de Tchekov, querem deixar a província e ir para a grande capital Moscovo, ao mesmo tempo que se descobrem como pessoas trans e não binárias. O tema da identidade de género sobrepõe-se à trama original, mas não sem algum humor.

"As três irmãs" venceu a Bolsa Amélia Rey Colaço e conta com as interpretações de João Abreu, Ivvi Romão e Luan Okun, com assistência de dramaturgia de Keli Freitas, música de Aurora, Puta da Silva e Odete.

Esta peça é para ver espreguiçado

No sábado, "All you can eat", um misto de performance, instalação, dança e concerto ao vivo, reclama o direito ao ócio.

A Plataforma 285 convida o público a relaxar numa espreguiçadeira durante o espetáculo, que terá lugar no Centro Internacional das Artes José de Guimarães, às 21.30 horas.

A peça cria a oportunidade para pensarmos sobre o descanso que exigimos e, por outro lado, nas atividades mercantilizadas - viagens, ioga, meditação, exercício físico, workshops, degustações - com que preenchemos o tempo livre que efetivamente temos.

Bilhetes a 7,5 euros, mas há descontos

Ao nível das atividades paralelas, nestes primeiros três dias do evento, há conversa com Tita Maravilha, após o espetáculo "As três irmãs" e debate sobre "O que fundamenta o gesto artístico?", com Manuela Ferreira (dramaturga e encenadora), Tiago Vieira (encenador) e Tiago Cadete (investigador, performer, coreógrafo), moderado por Francesca Rayner (investigadora e professora associada da Universidade do Minho).

Os bilhetes custam 7,5 euros para cada espetáculo individual, mas há descontos de 20% para quem adquirir ingressos para duas peças, 30% para três e 40% para quatro.

Os Festivais Gil Vicente prosseguem na próxima semana, com mais três dias de atividades, a começar na quinta-feira, dia 8.