Regresso a um passado que nunca nos abandona

João Antunes Hoje às 18:16 Facebook

Twitter

Partilhar

"Nostalgia", do cineasta italiano Mario Martone, é uma das grandes estreias do ano.

O cinema italiano atravessa um bom momento e já nem sequer é preciso falar só de Nanni Moretti para se perceber que a tradição e a herança de uma das mais ricas cinematografias do mundo estão seguras.

De entre os inúmeros autores cujas obras estreiam com regularidade nos maiores festivais do mundo, chegando depois até nós, onde a Festa do Cinema Italiano tem contribuído para a recuperação do gosto em ver cinema transalpino, destaca-se agora Mario Martone.

Já na casa dos 60 anos e com uma obra longa, de mais de três décadas, Martone foi uma descoberta tardia, com a estreia primeiro de "O odor do sangue" e mais recentemente do portentoso "O rei do riso", onde Toni Servillo, um dos grandes atores do mundo, sem qualquer favor, interpretava a história verídica de Eduardo Scarpetta, uma lenda do teatro cómico napolitano.

PUB

De passagem por Cannes, onde inexplicavelmente saiu sem prémios, chega agora às nossas salas a última obra deste prolífero cineasta, com uma carreira entre o cinema e a televisão, e a quem se começa a ter vontade de chamar "autor", no sentido de alguém que tem um universo, uma forma de fazer cinema, um conjunto de temas que vai abordando.

Agora, Martone conta-nos uma história contemporânea, embora com raízes no passado. Quarenta anos depois de abandonar a cidade e se instalar no Cairo, um homem regressa a Nápoles, na altura em que a sua mãe, já muito idosa, precisa da sua ajuda, aproveitando para um ajuste de contas com um velho amigo da juventude que é hoje um violento chefe mafioso.

O filme conta com uma notável interpretação de Pierfrancesco Favino, um daqueles atores que diz tanto sem ser necessário dizer nada, apenas com a sua presença e a sua fisicalidade - é difícil esquecer a cena em que Felice, a sua personagem, dá banho à mãe.

"Nostalgia" faz-nos penetrar num dos bairros mais perigosos da cidade, o Sanitá, envolvendo-nos numa história de que desejamos avidamente conhecer a conclusão, sem que no entanto queiramos que o filme acabe, tal a força do que ressalta do ecrã.