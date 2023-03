Regresso ao Congo em edição definitiva

F. Cleto e Pina Hoje às 18:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Primeiro álbum da saga criada pelos irmãos portugueses Duarte e Henrique Gandum, "Congo: Um mundo esquecido", foi totalmente redesenhado.

Congo, 1880. Uma expedição portuguesa percorre as selvas inexploradas daquele país, com o objetivo de cartografar uma das regiões mais inóspitas e desconhecidas do continente africano. Nomeado pelo monarca português, Afonso Ferreira, explorador de renome, chefia a expedição - também com o objetivo secreto de tentar conquistar algum terreno ao reino da Bélgica -, mas nem mesmo ele estava preparado para o que ia encontrar: cenários dantescos, povoados por dinossauros, que se transformam na antecâmara de uma experiência de puro terror.

Este é um breve resumo desta saga com assinatura de dois irmãos portugueses, Duarte e Henrique Gandum, iniciada em "Congo, um mundo esquecido" (2018), que agora ganha nova atualidade pela chegada às livrarias da "Edição definitiva", da editora Mudnag.

PUB

Que é, como quem diz, uma versão completamente redesenhada, com as 89 pranchas iniciais reduzidas às 56 atuais, devido à nova planificação, para uniformizar a série.

A primeira constatação, evidente, é que a obra ganha visualmente. Os irmãos Gandum - já com mais dois volumes da saga publicados, "No caminho das trevas" (2019) e "Amélia" (2021) - apresentam hoje outro traquejo gráfico: a redução do tamanho das vinhetas disfarça pormenores menos conseguidos, o desenho ganha em definição e qualidade e há uma nova luminosidade do colorido que torna as cenas mais legíveis.

A um outro nível, a nova planificação e os ajustes feitos ao nível dos diálogos, mais naturais, vivos e assertivos e, reduzindo os arcaísmos que os aproximavam do português falado no final do século XVIII, contribuem para a introdução de um ritmo mais condizente com o tom de aventura fantástica que a obra apresenta.

Para além da anomalia anacrónica em termos de fauna que lhe serve de base, francamente atrativa e com grande potencial dramático neste álbum, o argumento explora igualmente o lado humano.

Tudo assenta no clima de tensão e medo que as situações vividas implicam, e nos inevitáveis choques que os confrontos com as enormes bestas e as perdas de vidas provocam entre os membros da expedição, assim como da relação destes com os habitantes locais, num todo que resulta num tom violento e trágico.