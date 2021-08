Regresso ao "Woodstock português": dois dias de paz, amor e música em ditadura

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 14:38 Facebook

Aconteceu há 50 anos o "Woodstock português" em Vilar de Mouros. A chama dessa libertação inspirou todos os festivais desde então.

Imaginem um país envolvido em três teatros de guerra no continente africano e com dezenas de milhares de jovens mobilizados. Um país que vivia em ditadura há 45 anos e em que a opinião errada podia valer a tortura, a prisão ou o exílio. Um país em que nenhuma publicação escapava ao exame prévio da censura. E agora imaginem neste país um festival de música para 30 mil pessoas onde o sexo se praticava ao ar livre, a droga era consumida a rodos e os símbolos de libertação se multiplicavam em bandeiras e nas vestimentas do público. Será esta uma história credível? Definitivamente não, mas foi o que aconteceu há 50 anos, no fim de semana de 7 e 8 de agosto de 1971, junto à pequena aldeia de Vilar de Mouros, no Alto Minho. O "Woodstock português", como ficou conhecido, não durou apenas dois dias. Esteve presente no espírito de todos os festivais que se realizaram desde que este país se libertou.

Nome incontornável para compreender o fenómeno é o de António Barge, médico da região que já operara uma significativa transformação no festival de folclore que se realizava em Vilar de Mouros desde 1965. Reuniu no mesmo evento, em 1968, o regime e a oposição, convidando a banda da GNR e músicos de intervenção como Zeca Afonso e Adriano Correia de Oliveira. Mas Barge não estava satisfeito. Interrompeu o festival durante três anos para lhe mudar a escala e o alcance, apontando à celebração dos 900 anos da entrega de Vilar de Mouros à antiga diocese de Tui, em 1971.