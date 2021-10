Regresso da música ao Ateneu com Händel e Morricone

JN Hoje às 17:04 Facebook

Coro da instituição portuense celebra rentrée com espetáculo para vozes, piano e cítara chinesa.

Acontece amanhã, pelas 19 horas, o concerto que assinala a rentrée musical do Coro do Ateneu Comercial do Porto.

Com a direção artística da maestrina Lígia Castro e prestações de Lu Yanan em guzheng (ou cítara chinesa) e David Silva ao piano, ouvir-se-ão obras de Georg Friederich Händel, Giuseppe Verdi, John Rutter, Fernando Lopes-Graça e Ennio Morricone.

Trata-se também do primeiro evento pós-pandemia, marcando o regresso da atividade em pleno àquela instituição portuense.