Regresso de Elena Ferrante ainda sem data para Portugal

Cinco anos depois do êxito da tetralogia "A amiga genial", Elena Ferrante regressou aos romances. Tanto bastou para que a publicação de "La vita bugiarda degli adulti" ("A vida mentirosa dos adultos", na previsível tradução para português) fosse o acontecimento do dia, ontem em Itália.

O mistério que rodeia a autora cuja identidade é mantida em segredo foi extensivo ao lançamento do livro. No início da madrugada de quarta-feira, vários jornalistas receberam por email um código que dava acesso à leitura do esperado livro. Na página inicial do documento, o editor louvou os méritos da obra, referindo que bastavam "cinco ou seus horas seguidas" para a ler na íntegra. Exatamente o período após o qual o livro chegou ao mercado italiano.

Com 366 páginas, "A vida mentirosa dos adultos" é protagonizado por uma adolescente napolitana chamada Giannina que enfrenta as transformações típicas da idade, além do traumatizante divórcio dos pais. É muito provável que a história agora iniciada tenha continuidade em breve.

Editora de Elena Ferrante até à data, a Relógio D"Água prefere não avançar com qualquer data de publicação do livro. Ao JN, o editor Francisco Vale adiantou apenas que "estamos ainda a negociar os direitos do novo romance".