Regresso de "Friends" já tem data marcada

O episódio especial de reunião do elenco de "Friends" vai ser lançado na HBO Max no dia 27 de maio de 2021. A data foi divulgada nesta quinta-feira, juntamente com um vídeo. Em Portugal, o regresso não é para já.

A reunião do famoso elenco estava originalmente marcada para 2020 mas foi adiada por causa da pandemia. A agência Reuters tinha avançado, no ano passado, que Robert Greenblatt, diretor da WarnerMedia Entertainment, considerou que valeria a pena esperar até que o programa em edição única e sem guião pudesse ser filmado da maneira tradicional. A exibição está agora marcada para 27 de maio, na HBO Max, ainda não disponível em Portugal.

"Friends" regressa à televisão após acordo entre os atores e a plataforma de streaming, no âmbito do lançamento do novo serviço da HBO, para um episódio especial. A série de comédia junta no elenco Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer.

Além do episódio especial da reunião dos "amigos", a HBO Max vai disponibilizar os 236 episódios desta série de sucesso que, após a estreia em 1994, se tornou uma das mais queridas do público ao longo de dez temporadas (1994-2004).