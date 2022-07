Relação Portugal-França é o tema do Amadora BD 2022

F. Cleto e Pina Hoje às 17:56 Facebook

A 33ª edição do Amadora BD vai decorrer de 20 a 30 de outubro próximos.

Tal como no ano passado, o núcleo central estará localizado no Ski Skate Amadora Park, que contará com uma área alargada de 2.100 m2. Sensivelmente metade (950 m2) será ocupada pelas 10 exposições de autores nacionais e estrangeiros previstas para o local. Sendo o tema do festival deste ano a relação Portugal-França é muito provável que uma delas seja consagrada ao álbum "Les Portugais", cuja versão portuguesa será lançada na altura pela Ala dos Livros. Da autoria de Chico e Olivier Afonso, esta banda desenhada aborda a emigração lusa em França e baseia-se na experiência pessoal do pai deste último.

O Ski Skate Amadora Park dedicará outros 950 m2 à zona comercial que, para além dos stands, será palco de inúmeros lançamentos, sessões de autógrafos, apresentações e palestras.

A grande novidade da edição deste ano, é a existência no mesmo local de um espaço gaming, com 200 m2, criado em parceria com a MagicShot, e que acolherá inúmeras iniciativas relacionadas com a banda desenhada: cosplay, jogos arcade, realidade virtual, videojogos, consolas, campeonatos e apresentações.

Como habitualmente, o Amadora BD estende-se a outros lugares da cidade, nomeadamente a Galeria Municipal Artur Bual e a Bedeteca da Amadora - Biblioteca Fernando Piteira Santos, onde estarão patentes três exposições individuais.

O cartaz do evento, já divulgado, tem uma ilustração original do argentino Juan Cavia, distinguido pelo evento em 2021 por "Balada para Sophie (Companhia das Letras), em parceria com o argumentista Filipe Melo.

O evento, que decorreu pela primeira vez em 1989, culminará com a cerimónia de entrega dos Prémios de Banda Desenhada da Amadora (PBDA) que mais uma vez atribui um prémio pecuniário no valor de 5000 € à Melhor Obra de Banda Desenhada de Autor Português.