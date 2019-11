Remix Ensemble Casa da Música estreia quatro temas na redação do JN

Hoje às 10:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O Remix Ensemble Casa da Música atua, esta sexta-feira ao início da tarde, na redação do JN. O showcase, com quatro estreias nacionais, vai ser transmitido em direto no Facebook.

Com a direção musical de Peter Rundel, o Remix Ensemble Casa da Música apresenta "Estudo nº 3C," de Conlon Nancarrow, e também as peças "Contrapunctus VI", "Contrapunctus IV" e "Canon in Hypodiapason", de "Anamorphoses pour Ensemble", de Johannes Schollhorn, em estreia nacional na redação do JN.

O Remix Ensemble é o agrupamento de música contemporânea da Casa da Música. Desde a sua formação em 2000, já apresentou em estreia absoluta mais de noventa obras.

Em "Anamorphoses pour Ensemble", o compositor alemão Johannes Schollhorn desconstrói a "Arte da Fuga". Bach não determinou a instrumentação do seu brilhante testamento que culmina séculos de contraponto e a vida criativa do próprio compositor, e não imaginaria a desconstrução de que seria alvo pelas mãos do seu compatriota Johannes Schöllhorn, dois séculos e meio mais tarde. O resultado, ora luminoso ora sombrio, mágico ou desconcertante, é um olhar completamente novo sobre uma obra-chave da história.

"Estudo nº 3C ", de Conlon Nancarrow, descobrem-se as criações para pianola, um piano mecânico muito popular no início do século XX e que tocava por si só, lendo um rolo de papel perfurado. O pianista Yvar Mikhashoff adaptou vários desses estudos para serem tocados por músicos reais, em ensemble, trazendo estas obras desafiantes para a sala de concertos.

O Remix Ensemble atua nos dias 10 e 12 de novembro na Casa da Música. Dois concertos que integram o programa do festival "À Volta do Barroco", que vai já na 15.ª edição.