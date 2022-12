Remna: "Cada canção que crio é um ato de rebeldia"

Bruna Pereira Hoje às 15:53 Facebook

O cantor Remna acaba de lançar o seu novo EP, "Gaabu", que inclui seis faixas, incluindo os singles "Ntchololo" e "Dance n" praise u". Um disco feito "com muito carinho, amor por África", diz o artista senegalês ao JN.

O artista africano Remna regressa com um novo EP de seis faixas, três das quais contam com participações de artistas africanos, tais como Taal Bi, NIX e Éllàh. "Gaabu". Lançado na passada sexta-feira para as plataformas digitais, poderá, mais tarde, ser produzido em Vinil.

Para apresentar o EP está prometida uma turné - as datas ainda não estão definidas - que irá contar com concertos em Portugal, França, Guiné-Bissau e Senegal.

Os singles "Ntchololo" e "Dance n" praise U" também integram este novo EP, caracterizado por ser uma reafirmação do "artista completo, criativo e apenas igual a si mesmo".

"O disco aborda questões que me preocupam, como a cultura e o facto de nós termos meninas em Guiné-Bissau que não têm acesso à educação, hospitais completamente funcionais ou sermos vítímas de atos de racismo até agora", explica Remna, ao JN, que defende ainda que o trabalho se distingue dos anteriores por assumir uma identidade musical própria.

Remna sempre desenvolveu um estilo próprio, misturando influências acústicas com música africana e harmonias europeias. Neste EP não é diferente, mas aprofunda-se mais na música urbana. O cantor revelou que foi necessário adaptar-se a um estilo mais urbano e experimentar uma produção mais digital, "algo que poderá ser um choque para as pessoas que me ouviram num registo muito mais acústico", acrescenta.

Contudo, o artista acredita que a reação vai ser positiva, considerando que o EP está feito "com muito carinho, amor por África", confessa Remna, para quem "cada canção que crio é um ato de rebeldia".

O surgimento de "Gaabu"

"Gaabu" surge num momento pós pandemia, em que Remna sentiu que necessitava de partilhar com o público outras perspetivas da sua música. O EP surgiu dentro da sua casa e foi produzido pelo próprio artista: "Tem um momento certo para tudo e queria trazer outro discurso musical, aproveitando as músicas que tinha criado para partilhar isso com o meu público", confessa Remna.

O artista, em conjunto com a sua editora, Deedo Records, avançou com o lançamento deste EP também com o objetivo de ver como os fãs reagiam e, ao mesmo tempo, chegar a um "público mais urbano".

Remna acredita que esta urbanização da sua música acabou por vir de influências locais, sendo que o cantor está a viver há quatro anos em Portugal: "A cidade tem sempre influência nos compositores e é bastante importante".

E porquê Gaabu? O nome remonta ao século XIII em plena África Ocidental e caracterizada por uma época de grandes impérios - "Um tenente foi enviado pelo imperador para ver como poderiam expandir o império e na altura que pediram ao tenente para voltar, ele recusou-se, criando o seu próprio estado soberano, intitulando-o de Gaabu", explica Remna. O artista identifica-se com esta história no seu percurso musical, devido ao tenente se ter recusado a acatar ordens e ter criado algo dele.

"Na música, vejo-me assim. Cada vez que tenho uma linha, vou completamente ao oposto, porque eu acho interessante sermos pessoas únicas e originais.", acrescenta o artista, refletindo também sobre o panorama da indústria musical, que torna mais difícil os artistas assumirem a sua própria identidade musical.

O "Gaabu", tal como já referido, é constituído por seis faixas, mas o mais peculiar é que a letra de algumas dessas músicas abrange três línguas diferentes - Crioulo, Francês e Inglês -, algo que "para muitos não faz sentido", refere Remna.EP

Com a pretensão de unir mundos diferentes, Remna traz também a este EP três colaborações, sendo dois dos artistas dedicados ao hip-hop (Taal Bi e Nix) e uma cantora mais eclética (Éllàh) .

"A colaboração faz com que nós consigamos falar a mesma língua musical e temos coisas que são tão bonitas e tão intensas para dizer.", exprime Remna.

A longa carreira de Remna

Remna, natural do Senegal - filho do cantor e ativista José Carlos Schwarz - já viveu em vários países e por esse motivo, traz para a sua música um grande multiculturalismo. É considerado pelos seus pares um "tesouro africano" e um "nómada das paisagens naturais ".

Tendo começado a sua carreira a solo em 1999, Remna já soma dois álbuns - "Remna & Saltana" (2008) e "Zona Zero" (2019). Também já subiu a palco de grandes festivais, como o South By Southwest, no Texas, em 2018 e produziu e compôs (em colaboração com Poundo), a banda sonora da série "Manjak", que recebeu o prémio "Ubunto D"Or" para melhor série televisiva.

O artista também compõe e produz para variados artistas, tais como Karyna Gomes, Eneida Marta, Fernando Ferreira, entre outros.