Reportagem: Como Braga acolheu o primeiro espetáculo ao vivo

Maiores de 65 anos protestaram contra proibição de entrar no espetáculo. Organização diz que medida vai ser revista. Em maio a lotação sobe de 400 para mil pessoas.

Com pouco receio e muita confiança, foi assim que 400 pessoas assistiram, esta quinta-feira à noite, ao primeiro de dois eventos-piloto, que assinalam o regresso dos espetáculos ao vivo e ao ar livre. Aconteceu no recinto exterior do Altice Fórum, em Braga.

À chegada ao local onde haveria de atuar o humorista Fernando Rocha, todos os espetadores foram testados à covid-19. A regra impõe que só com resultado negativo poderiam participar no evento.