Representante dos sócios individuais do Coliseu do Porto demite-se

A diretora da Associação dos Amigos do Coliseu do Porto Maria Inês Taveira, representante dos sócios individuais, renunciou ao cargo que ocupava, em solidariedade com o presidente da direção, Eduardo Paz Barroso, que soube da sua substituição pela imprensa.

A demissão de Maria Inês Taveira, apresentada na quarta-feira, soma-se às demissões de Paz Barroso e da Associação Comercial do Porto, que criticaram o comportamento dos associados institucionais do Coliseu que vão propor na assembleia-geral dos Amigos do Coliseu, no dia 13 de março, a concessão daquele espaço a privados.

"Sem questionar, de alguma forma, a legitimidade dos Associados institucionais em promoverem soluções que entendam por adequadas quanto ao futuro da associação, tomo esta decisão em solidariedade com a decisão de V. Ex.ª [Eduardo Paz Barroso], considerando não ter condições para continuar no exercício do cargo face aos acontecimentos das últimas semanas", explica a representante dos cerca de 1.500 associados individuais, numa carta dirigida ao presidente da direção e ao presidente da Assembleia-geral.

Aquela responsável informa que a sua renúncia terá efeitos no "último dia do mês de abril", sem prejuízo das deliberações que venham a ser tomadas nas assembleias gerais eletivas convocadas, já que o seu mandato terminou em 31 de dezembro de 2019.

Maria Inês Taveira refere que renúncia ao cargo depois de ter tomado conhecimento da demissão do presidente da direção, Eduardo Paz Barroso, que apresentou a sua demissão na segunda-feira, alegando razões de "dignidade e confiança" para renunciar ao cargo que ocupa desde 2014 e quer abandonar em abril, após ter sabido da sua substituição pela comunicação social.