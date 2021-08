"Respect" conta a vida de Aretha Franklin, rainha da música soul

João Antunes Hoje às 09:22 Facebook

Atriz Jennifer Hudson foi escolhida pela compositora para protagonizar "Respect". Filme chega às salas portuguesas três anos depois da morte da diva.

O cinema mantém viva a tendência recente para a realização de filmes biográficos sobre figuras emblemáticas do universo musical. Há títulos frescos, como "Rocketman" (2019), sobre Elton John, ou "Bohemian Rhapsody" (2018), sobre o mítico líder dos Queen, Freddie Mercury.

Mesmo em Portugal, onde os meios de produção escasseiam, "Variações" (2019), sobre António Variações, ultrapassou com inteligência as insuficiências e conseguiu seduzir o público. E "Bem bom" (2021), sobre as Doce, primeira girl band portuguesa, apesar da pobreza musical, tem também os seus méritos e continua a somar espectadores. É, aliás, o filme português mais visto deste ano.