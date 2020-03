Resumo do terceiro dia de concertos nas redes sociais

José Miguel Pires Ontem às 22:09 Facebook

O festival "Eu Fico Em Casa" continua nesta quinta-feira a levar música aos portugueses através de concertos transmitidos pelo Instagram.

Paulo Costa, Joana Espadinha, Bispo, António Zambujo, Mafalda Veiga e Matias Damásio foram alguns dos artistas que tocaram neste terceiro dia do Festival Eu Fico em Casa, que tem como motivo incentivar a população a resguardar-se nas suas casas como método de contenção perante o mais recente surto do coronavírus.

Paulo Costa traz convidados na bagagem

O youtuber iniciou o terceiro dia do festival acompanhado de Paulo Gonçalves na guitarra e, a partir da sua sala de estar, cantou alguns dos seus temas mais conhecidos e covers, trazendo ainda vários convidados.

Um cover de "Anel de rubi", de Rui Veloso, abriu o alinhamento, seguido de "Se amanhã", com a participação de Carly Santos, e "Carta de amor". As redes sociais são a praia de Paulo Costa, que ia encontrando vários amigos e companheiros na caixa de comentários do stream, incluindo Angie Costa (e os seus gatos), que o acompanhou em "Não me deixes ir", e Débora Monteiro, que o acompanhou em "Todos os dias". Ouviram-se ainda "Onde quero estar", e "Somos eu e tu".

Joana Espadinha e os Cassete Pirata

Num ambiente quase à luz das velas, Joana Espandinha e pir (João Firmino) apresentam-se num concerto que, "fazia sentido fazer juntos porque eu faço parte da banda", explica Joana Espadinha. Um concerto que os dois dedicam aos pais neste dia que quase passa desapercebido na crise que se faz sentir.

O duo começou com um tema dos Cassete Pirata, "Pó no pé" e, a seguir a um brinde ao público virtual, Joana Espadinha cantou "Pensa bem", um tema a solo da artista, que pediu à audiência "para dançar em casa". Seguiu-se "Ferro e brasa", em que Joana Espadinho e pir foram surpreendidos por Arlinda, o membro felino da família Espadinha, que ameaçava interromper a transmissão do concerto, algo que eventualmente viria a acontecer. Este tem sido, aliás, um elemento comum dos concertos deste festival: A presença dos animais de estimação dos artistas em pleno concerto, mais uma característica única deste formato.

Satisfeitos os chamados de atenção da gata, o duo continuou com "Leva-me a dançar" e "Sem Norte". Notava-se por esta altura um certo medley entre temas a solo de Joana Espadinha e de Cassete Pirata, ouvindo-se ainda Zero a Zero" e um tema tradicional alentejano, "Aurora tem um menino".

Bispo apresenta novo álbum em concerto inédito

O registo energético e bem-disposto de Bispo sentiu-se a partir do primeiro segundo de transmissão, aproveitando o rapper para dedicar o concerto ao seu pai e aos profissionais de saúde que nesta altura trabalham para travar o alastro do Covid-19. "Somos camaleões e a vida manda adaptar", frisou Bispo antes de começar o seu concerto.

"NÓS2" abriu as hostilidades, aproveitando a seguir para Bispo para apresentar o seu mais recente álbum, que tinha lançamento marcado para a passada sexta-feira dia 13, com "Aviola II". Passeou-se ainda por "Vai devagar", "Lembrei-me" e "Sem Limite". "Regar a planta todos os dias dá frutos" é a mensagem que Bispo deixou à sua audiência virtual de quase 20 mil pessoas. Quase como por surpresa, através duma chamada telefónica, Ivandro juntou-se ao concerto para acompanhar Bispo em "Essa saia", tema que serviu de pano de fundo para a conclusão deste concerto, em que se fez mais um brinde aos pais, aos profissionais de saúde e a quem está em casa em isolamento social.

António Zambujo deixa mensagem de apoio

Eram 21 horas quando o cabeça de cartaz deu início ao seu contributo neste festival, de guitarra na mão e no conforto da sua casa, confessou, como tantos neste festival, ser a primeira vez que faz um concerto neste formato.

A primeira canção de muitas foi "Valsa do vai não vás", à qual se seguiu "Pica do 7", um dos temas mais conhecidos do artista. "Catavento da Sé", "Valsa de um pavão ciumento" e "Zorro" seguiram, praticamente ininterruptamente, mantendo o artista o seu estilo reservado e sóbrio, poupando nas palavras para além daquelas que formam as letras das canções. Para despedir-se, ouviu-se "Multimilionario" e "Algo estranho acontece", deixando o artista o desejo de "poder cantar à vossa frente", referindo-se aos quase 25 mil espetadores que recebeu neste concerto.

Mafalda Veiga tem saudades dos públicos

Num contexto já característico deste festival, de guitarra na mão e sentada no sofá, Mafalda Veiga traz as suas boas energias, do mais íntimo da sua casa.

O alinhamento, que quase dá para espreitar no tablet que Mafalda tem perante si, começa com "Estrada", "Una casa", tema em castelhano, e "Restolho". Um sorriso e uma história acompanham cada intervalo entre canções, e constantes confissões de saudades da sua equipa e de outros colegas de profissão, dedicando "Tatuagens" a João Pedro Pais e Jorge Palma, artistas com quem a artista já interpretou este tema. Após ainda mais mensagens para a sua equipa, Mafalda Veiga cantou "Uma noite para comemorar", "Cada lugar teu" e "O Mesmo Deus", tema do seu último álbum. "Um clássico de estar juntos e de fazer força uns com os outros", assim define a artista o tema "Stand by me", do qual fez um cover nos momentos finais do concerto, seguido de "Olha como a vida é boa".

Matias Damásio canta parabéns

Logo de arranque com mais de 15 mil pessoas, Matias Damásio faz "login" a partir do quarto do seu filho mais velho, de guitarra na mão e muito orgulhoso de poder fazer parte deste festival, afirmando que "em momentos difíceis, temos de estar todos juntos e firmes". Depois, talvez por hábito, deu início ao concerto dizendo que estavam "quase de casa cheia", conceito inexistente nesta forma de dar concertos.

Como hoje é dia dos pais, e como já tinham feito Joana Espadinha e Bispo, "Papa" foi o tema inaugural, dedicado a todos os pais e em especial para Raul Damásio, pai de Matias. "A equipa hoje cá em casa é só a família", confessou Damásio antes de partir para "Voltei com ela" e "Faltou coragem", que o artista aproveitou para deixar uma mensagem: "Que não nos falte coragem, juntos vamos ultrapassar este problema".

"Está a acontecer muita coisa neste direto", brinca Matias Damásio sobre a variedade de mensagens que se liam no seu chat e aproveita para enviar parabéns a uma amiga, enquanto se preparava para tocar "Loucos", um dos temas mais conhecidos do artista. Seguiu-se "Nada mudou", "Beijo rainha" e uma música ainda em construção, chamada temporariamente "Combatentes de bata branca", em que o artista apelou ao público para lhe enviar mensagens que depois incluirá na letra da canção. Para despedir-se, Matias Damásio cantou "Teu Olhar", com ainda mais mensagens de apoio.

A noite seguiu ainda com Prodígio, que deu um ar do seu Hip Hop com "Homens não choram" e "Máquina do tempo", entre outros, e um DJ Set de DJ Ride.

O festival "Eu Fico em Casa" continua amanhã e estende-se até domingo, trazendo vários nomes da música portuguesa, do Hip Hop ao fado, passando pelo techno e pelo indie.