Retrato de jovem em família disfuncional e muito mais

"Tenho sonhos elétricos" chega-nos da Costa Rica e é um filme belo e doloroso da jovem cineasta Valentina Maurel. É a estreia em destaque desta semana.

Os cinéfilos mais atentos ao que se passa à margem das grandes superfícies e dos filmes "comerciais", não podem deixar passar esta joia que agora chega a algumas salas do país. "Tenho sonhos elétricos" vem de uma região do mundo onde se fazem hoje alguns dos filmes mais originais e inventivos, a América Latina.

Produzido na Costa Rica, o filme é assinado por Valentina Maurel, que estudou cinema em Paris e depois em Bruxelas, chegando à Cinéfondation de Cannes, destinada a filmes de escola, onde venceu um grande prémio. A sua primeira longa passou depois na Semana da Crítica e este novo filme estrearia em Locarno.

Um percurso de sucesso, mais do que merecido, porque estamos já, com "Tenho sonhos elétricos", face a uma obra e enorme maturidade, arrojo temático e solidez visual, plástica e narrativa.

Na sua história de uma jovem de 16 anos, de nome Eva, seguramente por uma razão específica, que vive com a mãe, a irmã mais nova e um gato, mas está a tentar ir viver com o pai, "Tenho sonhos elétricos" inscreve-se ainda numa linha hoje corrente de filmes sobre a adolescência e o estado pré-adulto, terreno sempre cheio de escolhos, mas que o guião e a realização da costa-riquenha ultrapassa com distinção.

O filme está repleto de temas que se cruzam. É por vezes o retrato de uma família disfuncional, outras a análise da descoberta da sexualidade, mais à frente aborda o problema da violência doméstica. A "impossibilidade" das relações humanas, na abordagem mais bergmaniana que temos visto no cinema contemporâneo, sem perder no entanto a sua vincada identidade.

Contando com a cumplicidade da jovem estreante Daniela Marín Navarro, Valentina Maurel aproveita o poema cujo primeiro verso dá título ao filme, para nos oferecer a sua visão da vida, neste pedaço magistral de cinema: "Amamo-nos com gritos, às vezes com golpes. Somos assim. Um bando de animais selvagens sonhando ser humanos", concluindo o filme com esta perturbadora frase: "A raiva que nos atravessa não nos pertence".