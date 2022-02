Retratos da Índia rural expostos no centro da Maia

JN Hoje às 18:06 Facebook

Até 4 de março, a exposição "Terra de sonhos" apodera-se da praça central da Maia para dar a conhecer a vida quotidiana dos habitantes de Anantapur, no Estado de Andhra Pradesh, uma das zonas mais pobres da Índia, onde vivem as comunidades mais desfavorecidas e vulneráveis do país.

Há sete anos, a fotógrafa espanhola Cristina García Rodero viajou até à região de Anantapur, na zona rural da Índia. O propósito da viagem teve que ver sobretudo com o acompanhamento do trabalho humanitário de Vicente Ferrer, mas o que viu causou-lhe um impacto tal que resolveu fixar em imagens as mulheres com quem travou contacto.

Nasceu assim o projeto "Terra de sonhos", um conjunto de 40 fotografias de grande dimensão nas quais saltam à vista as profundas assimetrias da sociedade local, assim como a força e o caráter das mulheres, a braços, na maioria dos casos, com difíceis condições de sobrevivência.

Depois de ter passado por localidades como Porto, Aveiro, Braga, Cascais ou Santarém, a exposição está agora patente ao público, entre os dias 11 de fevereiro e 4 de março, em pleno centro da Maia (Praça José Vieira de Carvalho), no âmbito do programa "A arte na rua"

Ao ar livre, as fotografias da premiada artista ganham ainda mais relevo, quase se confundindo com a atmosfera envolvente. Por muito diferente que seja o quotidiano retratado nas películas, o seu forte apelo humano transcende todas as distâncias.