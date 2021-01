Retratos de profissionais de saúde de Rui Oliveira distinguidos em concurso

JN/Agências Hoje às 21:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O fotojornalista Rui Oliveira arrecadou o 3.º lugar na categoria de Retrato no prémio internacional POY Latam, com um conjunto de retratos de profissionais de saúde na luta contra a covid-19, foi esta sexta-feira divulgado.

"Fui completamente surpreendido. Estamos numa pandemia mundial, os profissionais de saúde estão a fazer o possível e o impossível para salvar vidas e conseguir realçar o papel do profissional de saúde português, numa competição internacional, é muito positivo", disse Rui Oliveira, numa reação à Lusa ao prémio anunciado esta tarde pela POY-Latam.

O POY-Latam foi criado por Loup Langton e Pablo Corral Vega em 2011 para celebrar a excelência da fotografia documental e artística da Iberoamérica, tornando-se um dos mais importantes concursos da região.

Lançado em 2011, o concurso de fotografia documental distinguiu o trabalho do fotojornalista natural do distrito do Porto, na categoria de retrato com um conjunto de fotografias tiradas em contexto hospitalar, onde se pretendeu retratar a luta diária contra a covid-19 não só dos profissionais de saúde na linha da frente, mas também de outros profissionais essenciais a este combate.

"É uma ode aos todos profissionais na linha da frente", descreveu Rui Oliveira, explicando que no Hospital Pedro Hispano, no concelho de Matosinhos, distrito do Porto, fotografou enfermeiros, mas também auxiliares e empregadas da limpeza.

O reconhecimento internacional deste trabalho é, para o fotojornalista, ainda mais especial por se tratar de um projeto "pensado", "fotografado" e "executado" em Portugal e que também tem uma componente pessoal, ao incluir um retrato da enfermeira Sofia Novo, sua companheira.

Antecipando um ano desafiante em termos profissionais, Rui Oliveira vê na atribuição deste prémio o sinal de que o caminho a que se propôs é o certo, salientando que enquanto fotojornalista é muito prestigiante ser reconhecido internacionalmente.

PUB

Para o freelancer, este prémio, somado a outros arrecadados por outros fotojornalistas portugueses, é também sinal de que o fotojornalismo em Portugal "está bem de saúde".

Ao longo do seu percurso profissional, Rui Oliveira foi distinguido com vários prémios, o último dos quais o Prémio Europa atribuído pela Estação Imagem, na edição de 2019, quer premiou o trabalho "Romeiros" que retrata a fé dos homens que percorrem 300 km ao longo de uma semana, rezando e visitando os locais de culto religioso da ilha de São Miguel, nos Açores.

Em 2020, em contexto de pandemia, Rui Oliveira integrou também o projeto "Everydaycovid" que resultou na publicação de um livro com 300 páginas e mais de 500 fotografias de dezenas fotógrafos e fotojornalistas, onde constam os registos fotográficos diários em estado de emergência.