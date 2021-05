JN Hoje às 21:11 Facebook

A banda portuguesa The Black Mamba é uma das finalistas do festival da Eurovisão. Este sábado à noite, com a música "Love Is On My Side", o grupo representou Portugal pela primeira vez com uma canção em inglês.

A grande final da Eurovisão 2021 acontece no complexo Ahoy, em Roterdão, nos Países Baixos.