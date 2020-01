"Bem Bom". Reveladas as atrizes que protagonizam o filme sobre as Doce

JN Hoje às 12:59 Facebook

A rodagem do filme "Bem Bom", inspirado na história da lendária banda portuguesa Doce, e realizado por Patrícia Sequeira, começa no próximo dia 20 e tem estreia marcada nas salas a 25 de junho deste ano. As atrizes Carolina Carvalho, Bárbara Franco, Lia Carvalho e Ana Maria Ferreira foram as escolhidas para protagonizarem as quatro cantoras da banda.

"Bem Bom" vai buscar título à canção homónima que as Doce levaram ao festival da Canção da RTP em 1982 e que representou Portugal no Festival da Eurovisão daquele ano (um tema escrito por Tozé Brito, António Pinho e Pedro Brito). De resto, foi Tozé Brito foi o mentor, em 1979, daquela que ficou conhecida como a primeira "girl band" portuguesa.

A formação, que se manteve ativa até 1987, integrava Fátima Padinha, Teresa Miguel, Lena Coelho e Laura Diogo, e alcançou enorme êxito popular. "Amanhã de Manhã" (1980) e "É Demais" (1981) foram algumas das suas canções que marcaram a época.

A escolha das protagonistas que, no filme, darão corpo à banda foi feita através de uma audição a 84 atrizes. Os papéis foram distribuídos por Bárbara Branco (Fátima Padinha), Lia Carvalho (Teresa Miguel), Ana Marta Ferreira (Laura Diogo) e Carolina Carvalho (Lena Coelho). Os atores Nuno Nolasco e Eduardo Breda vão fazer respetivamente de José Carlos, o estilista que vestia as Doce, e de Tozé Brito, o mentor da banda.

Segundo Patrícia Sequeira, que revelou o elenco em conferência de imprensa, a "ideia estética por detrás de "Bem Bom" não é tanto o revivalismo, mas fazer um trabalho intemporal. Se as Doce originais fossem hoje subir a um palco para serem filmadas com os meios técnicos que temos ao dispor, seriam ainda mais estrelas. Quero fazer um filme e uma série que não cheiram a mofo".

O argumento de "Bem Bom" é assinado por Filipa Martins e Cucha Carvalheiro, e conta com consultoria histórica de Helena Matos. A produção é da Santa Rita Filmes, empresa de que Patrícia Sequeira é diretora criativa.