Revelados nomeados para melhor ato português dos prémios europeus da MTV

Os artistas Bárbara Bandeira, Ivandro, Julinho KSD, Syro e T-Rex estão nomeados para o "Best Portuguese Act", uma das categorias regionais dos prémios de música europeus do canal de televisão MTV, foi anunciado esta quarta-feira.

"A nível nacional, são cinco os artistas de sucesso que se juntam a esta verdadeira constelação de estrelas: Bárbara Bandeira, Ivandro, Julinho KSD, SYRO e T-Rex estão na corrida para o Best Portuguese Act", lê-se num comunicado hoje divulgado pela MTV Portugal.

Este ano, Harry Styles lidera as nomeações aos MTV EMA (Prémios Europeus de Música, em português) com indicações em sete categorias, incluindo Melhor Artista, Melhor Canção e Melhor Vídeo, nestas duas últimas com o tema "As it was".

Taylor Swift reúne seis indicações e Nicki Minaj e Rosalía cinco cada uma.

As votações estão abertas até às 22:59 de 09 de novembro, em www.mtvema.com, e os vencedores serão anunciados em 13 de novembro, numa cerimónia transmitida em direto na MTV, a partir de Dusseldorf, na Alemanha.