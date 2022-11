Ricardo Araújo Pereira trouxe uma alegria contagiante ao Coliseu Porto

Bruna Pereira Hoje às 09:59 Facebook

O Coliseu encheu para assistir ao vivo o 100º episódio de "Isto é gozar com quem trabalha", apresentado por Ricardo Araújo Pereira. Aplausos, gritos e assobios ouviram-se, motivados por um orgulho portuense.

De modo a celebrar o 100º episódio, o programa "Isto é gozar com quem trabalha" deslocou-se até ao Porto, para gravar a emissão ao vivo, contando com público no Coliseu do Porto Ageas.

Às 15 horas, a rua de Passos Manuel já era marcada por um corredor de pessoas, que se estendia até à Rua de Santa Catarina. Uma previsão de que o Coliseu iria encher e foi por volta das 16 horas que se encontravam 3000 pessoas dentro da sala de espetáculos, à espera de começar o programa.

Ricardo Araújo Pereira entrou em palco e a plateia levantou-se para o receber, aplaudiu e assobiou sem fim, não deixando o humorista falar. O público estava ao rubro, com um sorriso rasgado na cara e iam gritando para tentar falar com Ricardo, que ia contando histórias e improvisando, enquanto não podiam dar início ao programa.

"Isto é Porto", disse Ricardo Araújo Pereira, deixando o público com um enorme orgulho e gritando pela invicta.

São vários os fãs que se deslocaram ao Coliseu, só para o poder ver. Enquanto falavam com o humorista, iam-lhe pedindo autógrafos nos seus próprios livros e vídeos para familiares e amigos que não puderam estar presentes. Ricardo não negou, sempre com ironia e arrancando gargalhadas da plateia que tinha presente todas as gerações.

Também esteve presente a humorista e amiga de Ricardo, Joana Marques, sendo chamada pelo público a palco. Joana, que integra a produção do programa, subiu a palco e mais uma vez foi acarinhada pelo público, que fez referências ao seu trabalho.

Com tudo pronto, deu-se início ao programa, do qual é pedido euforia do público e este não desiludiu. Não faltaram aplausos, assobios e gritos por "Porto".

Foram vários os temas tratados, começando pela demissão do secretário de estado Miguel Alves e a entrevista que o empresário Ricardo Moutinho deu ao Expresso e levantou suspeitas quanto ao negócio do Centro de Exposições Transfronteiriço de Caminha.

Toda a sátira política levou a que o público não deixasse de rir e acompanhasse todo o pensamento do humorista. Ao chegar ao fim de um programa mais especial e extenso (45 minutos), Ricardo trouxe a palco David Fonseca para interpretar um novo cancioneiro português, considerando as várias citações que os deputados e o Primeiro ministro fizeram, em assembleia da república, às letras de Jorge Palma e outros cantores.

"Isto é gozar com quem trabalha" terminou com muitos aplausos e ovações de pé, sendo visível a satisfação da plateia.

Esta satisfação foi também partilhada pelo casal Sérgio Silva e Berta Lima, que disseram ao JN ter sido "espetacular". "O público estava ao rubro, as pessoas vibraram", refere Berta Lima. Sérgio acrescenta que o norte mereceu este espetáculo: "As pessoas do Norte também conseguem transmitir outra alegria ao programa e ele merece".

As amigas Ana Melo e Diana Rocha também mostraram, com alegria e sem voz, que gostaram muito do programa. Sendo espectadoras assíduas, referem que "este episódio passou muito rápido" e "foi extremamente divertido".

Diana Rocha confessa ter achado interesse poder assistir a como tudo acontece por trás, antes de se dar início ao programa: "eu acho que o mais giro é ver como é que tudo é construído à volta, mesmo a dinâmica, não só com o Ricardo Araújo Pereira, mas com todo o público antes do programa".

As duas amigas, provenientes de Vila de Conde, também não deixaram de fazer referência ao Porto: "É um orgulho. Ainda bem que foi cá no Porto".