Ricardo Leite em Coimbra e no Porto

Ricardo Leite, autor brasileiro de BD, encontra-se em Portugal para apresentar "Em busca do Tintin perdido". Depois de Beja e Lisboa, seguem-se Coimbra e Porto.

As livrarias Dr. Kartoon, em Coimbra, esta sexta às 18 horas, e Mundo Fantasma, no Porto, sábado, às 16 horas, vão acolher o autor brasileiro de banda desenhada Ricardo Leite.

Estes dois encontros com os leitores, para conversa e autógrafos, encerram uma mini-tournée iniciada no Festival Internacional de BD de Beja, onde foi um dos cabeças de cartaz, e que também passou pela livraria lisboeta Kingpinbooks e pela Feira do Livro da capital.

Ricardo Leite é autor de "Em busca do Tintin perdido", uma obra autobiográfica que é também um passeio pela banda desenhada do último meio século. Partindo de um encontro falhado com Hergé, quando ainda era adolescente, Leite convida o leitor a refletir sobre a banda desenhada, as técnicas e o acto de criação artística, apresentando as suas influências através de encontros oníricos fictícios com nomes como Hugo Pratt, Milo Manara, Will Eisner ou tantos outros.

Natural do Rio de Janeiro, onde nasceu a 3 de Março de 1957, Ricardo Leite foi desviado da banda desenhada com que sonhava e que chegou a praticar nas décadas de 1970 e 1980, para uma atividade profissional de ilustrador de capas de discos de música brasileira e designer na área da publicidade, pelas necessidades da vida. No início do corrente ano, finalmente viu os seus sonhos ganharem existência física através do livro "Em busca do Tintin perdido", escrito e desenhado ao longo dos últimos anos, que teve edição simultânea no Brasil e em França.

Ilustrado num estilo realista, assente em fortes contrastes de branco e negro, "Em busca do Tintin" perdido tem mais de 200 páginas e acaba de ter edição portuguesa da cooperativa A Seita, que o autor já considerou ser a melhor das três.

Nas sessões de autógrafos que vão decorrer sexta e sábado, Ricardo Leite, em companhia de João Miguel Lameiras, editor de A Seita, irá apresentar e autografar a sua obra.