Ricardo Salgado na Netflix, mais CR7 e Futre também: no final de julho saberemos se é verdade

Plataforma de streaming vai financiar com 155 mil euros 10 novas séries escritas em Portugal e recebeu 1198 propostas de argumentos. Há de tudo e mais alguma coisa.

Pode ser uma tragédia, uma comédia ou um duro e seríssimo documentário de que estamos todos a precisar: "Ricardo Salgado: Demasiado grande para falir, demasiado grande para julgar". É o título de um projeto de argumento sobre o banqueiro do BES caído em desgraça e que pode vir a ser uma série da Netflix, o maior gigante de streaming que entra nos lares de todo o mundo.

O título consta da lista finalista de 1198 projetos de séries de ficção ou documentário que foram admitidos ao concurso de apoio à escrita de argumento para autores em Portugal. A ação está a ser promovida pela plataforma norte-americana fundada pelo milionário Reed Hastings e conta com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Ricardo Salgado Foto: LUSA

Entre todos os projetos admitidos - a lista de 30 páginas revela apenas títulos, mas nada diz os seus autores ou as sinopses -- consta um sobre CR7, e o título cheira a comédia ou então a fetiche glutâmico: "Cristiano Ronaldo e as sardinhas assadas". E há um outro, também centrado num futebolista famoso, este esquerdino, que parece ser uma proposta de comédia sexual: chama-se "Futre - O quarto F de Portugal". Um terceiro traz por título "Fábrica - Uma história do futebol operário português".

Mas há muitos mais de títulos enigmáticos e podem ser tudo ou mais alguma coisa: "Salazar hip hop", "Ah, lareira", "O diário do meu armário", "O homem leão", "Os romances de um palavrão", "OK bora", "Coca cola em Angola", "This is not a canga", "Mulher casada discreta procura", e um total de 47 projetos patrióticos que trazem no título Portugal - sendo que dois deles são claramente de ficção científica: "2030: Portugal no espaço" e "Portugal 2057".

Paulo Futre Foto: Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

De acordo com informação divulgada esta quarta-feira pelo ICA, há um bolo de 155 mil euros para "os dez melhores projetos" de séries de ficção ou documentário, apresentados por "argumentistas e autores residentes em Portugal".

Segundo o regulamento, haverá uma pré-seleção por um júri português, mas será a Netflix a escolher os vencedores, atribuindo 25 mil euros a cada um dos cinco melhores e seis mil euros a cada um dos restantes.

O júri que fará a pré-seleção dos projetos -- e anunciará os resultados até 30 de julho - integra a diretora de conteúdos da Netflix, Verónica Fernández, adjunto de comunicação da Fundação Calouste Gulbenkian, Luís Proença, o escritor Possidónio Cachapa, a jornalista Isabel Lucas e o realizador Jorge Paixão da Costa.

Este apoio financeiro foi anunciado numa altura em que o setor do audiovisual estava praticamente paralisado devido à pandemia da covid-19, com adiamentos e/ou cancelamentos de rodagens, que estão agora a ser lentamente retomadas.

Em março, a revista norte-americana "Variety" tinha anunciado que a plataforma de streaming iria criar um fundo de 100 milhões de dólares (cerca de 92 milhões de euros) para apoiar "profissionais da comunidade criativa que ficaram sem emprego e sem recursos durante a crise causada pelo novo coronavírus".