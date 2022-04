Richard Osman: "A minha função é entreter o leitor"

Sérgio Almeida Hoje às 12:24 Facebook

Richard Osman, autor de "O clube do crime das quintas-feiras", regressa com "O homem que morreu duas vezes". Em entrevista ao "Jornal de Notícias", o popular autor britânico diz que a escrita veio para ficar na sua vida.

De popular apresentador televisivo em Inglaterra a nova estrela global do firmamento literário. Foi este o improvável trajeto de Richard Osman, autor de "O clube do crime das quintas-feiras", livro que vendeu cinco milhões de exemplares em todo o Mundo - quase 20 mil Portugal - e vai ser adaptado ao cinema por Steven Spielberg. Em conversa com o "Jornal de Notícias" a propósito de "O homem que morreu duas vezes", Osman afirma que a escrita veio para ficar na sua vida. Quer venda milhões ou não.

Qual a sensação de ser uma dupla celebridade? É conhecido há muito pelo seu percurso televisivo e agora também pelos livros que escreve.