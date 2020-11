Richard Zimler: "Nunca pensei que viesse a assistir a uma nova pandemia"

Sérgio Almeida Hoje às 13:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Quase um quarto de século depois da publicação em língua inglesa, o romance "Insubmissos" tem, finalmente, uma edição em Portugal. Ainda sem saber na altura que "Os últimos cabalistas de Lisboa" seria um best-seller internacional, Richard Zimler relata o percurso de descoberta de três personagens que buscam a redenção num mundo dominado pelo medo da sida.

A publicação deste livro é uma forma de premiar os seus leitores quando completa 30 anos no país?

Não pensei nisso, embora, claro, lhes esteja grato. Este é um livro que me torna vulnerável, porque aborda um período traumático da minha vida. A decisão teve que ver com a pandemia. Percebi que, agora, os leitores iam compreender as personagens do livro e o terror que a sida provocou há poucas décadas. Quando a doença foi dominada, nunca pensei que viesse assistir a uma nova pandemia.