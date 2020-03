Rihanna junta-se a outras celebridade na luta contra a Covid-19

Sara Oliveira Hoje às 18:09 Facebook

A cantora dos Barbados doou 5 milhões de dólares a várias organizações para ajuda a combater o surto do novo coronavírus. Rihanna junta-se assim a famosos como Donatella Versace, Blake Lively ou Ben Affleck numa causa que é de todos.

Ninguém sabe ainda como parar a pandemia, mas as ajudas vão-se somando em todo o mundo e das mais variadas maneiras. E, entre as muitas celebridades que já chegaram à frente, Rihanna anunciou que vai doar 5 milhões de dólares (cerca de 4 milhões e 400 mil euros), sendo que 655 mil euros destinar-se-ão à compra de ventiladores para o seu país natal, Barbados.



O site TMZ adianta que a iniciativa será executada pela fundação Clara Lionel, uma organização sem fins lucrativos criada pela cantora em 2012, com vista a fomentar a educação e ajudar em situações de emergência em todo o mundo.



Parte do valor servirá ainda para financiar bancos alimentares, agilizar testes da doença em países como Malawi e Haiti e adquirir equipamentos para os profissionais de saúde que tentar travar o contágio pelo novo coronavírus.



"Nunca foi tão importante ou urgente proteger as comunidades marginalizadas, que serão as mais afetadas por esta pandemia", sublinhou Justine Lucas, a diretora da fundação que recebeu os nomes dos avós de Rihanna.



Antes, o ator Ben Affleck tinha ajudado a "Feeding America", que é responsável por fazer chegar as doações a vários bancos alimentares localizados nos Estados Unidos, enquanto Blake Lively e Ryan Reynolds deram à mesma organização e também "Foods Bank Canada", para o combate à fome e agora focadas em apoiar as vítimas do isolamento social provocado pela Covid 19.



Em Itália, a estilista Donatella Versace e a filha, Allegra, contribuíram com 200 mil euros para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de San Raffaele, em Milão, juntando-se a outras figuras da moda que assinaram outras doações.