Rita Blanco comovida no regresso de "Conta-me como foi"

Pode muito bem ser o presente de Natal de que muitos estão à espera: a série de época "Conta-me como foi" regressa à RTP1 no final do ano, com a família Lopes a viver a liberdade dos anos 80, depois do período "amarrado" aos acontecimentos que antecederam o 25 de Abril.

Rita Blanco volta a ser a "Margarida" e admite que, apesar do seu "mau feitio", se emocionou por mais do que uma vez. "Tinha saudades. As gravações não foram a "mata-cavalos", como nas novelas. Está a ser um trabalho cuidado, o que para nós faz toda a diferença. Eu, que até sou de embirrar, cada vez que acabo de ler um episódio fico de lágrima do olho. E não sou de lágrima fácil", refere a atriz ao JN. "Noutro dia vimos uma imagem do "António" [o ator Miguel Guilherme] e da "Margarida" naquela época e agora, dez anos depois, repetimos as posições na imagem e eu desatei a chorar, o que é comovente. Se calhar estou velha. Mas eu gosto de ser velha. Faz parte", acrescenta.

"Somos uma família"

A qualidade da escrita surpreendeu a atriz. "Por sorte e com alguma surpresa a escrita do "Conta-me" está muito interessante. Tenho gostado imenso de ler os episódios e é raro encontrarmos os textos já prontos para trabalhar. Juntámo-nos todos, somos uma família e é muito mais fácil trabalhar assim com um produto que tenta ser de qualidade."

E o que é que se pode esperar da sexta temporada? "É a adaptação destas pessoas a uma nova vida. Acho que o passado próximo é interessante para o público, porque há a identificação e com esta temporada os telespectadores vão identificar-se ainda mais. Se continuarmos a fazer o que o "Conta" fez na primeira exibição, que foi reunir famílias inteiras, era muito bom."

Rita Blanco aceitou de imediato o convite para regressar: "Fiquei surpreendida. Reajo sempre mal, mas desta vez reagi bem. Fiquei inicialmente apreensiva pela vontade de querer um nível de qualidade, mas correu tudo bem".

Alice, de 20 anos, a filha da atriz, é uma fã acérrima do produto. "A minha filha diz que está ansiosa. Ela amava o outro "Conta-me". Apesar de agora ser tão crescida está cheia de curiosidade. Faço imensas coisas que ela não está interessada em ver... mas nesta está", disse a intérprete que, recentemente, criticou a RTP por exibir touradas.