Rita Lee internada em estado delicado

A cantora brasileira Rita Lee está internada em estado delicado num hospital em São Paulo.

"Como qualquer pessoa que passou ou passa por tratamento oncológico, internações para exames podem ser necessárias", escreveu o marido da artista, Roberto de Carvalho, nas redes sociais, onde agradeceu o carinho e pediu respeito pela privacidade da família.

Rita Lee, que em 2010 fez uma operação de remoção mamária por causa do histórico de doença oncológica na família, foi diagnostica com um cancro no pulmão em maio de 2021. Em abril do ano seguinte, Beto Lee, filho da contora, anunciou que a mãe estava curada. Mas uma pioria do estado de saúde da cantora obrigou a que desse entrada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, na quinta-feira, escreve a imprensa brasileira, que dá conta do estado extremamente delicado em que Rita Lee se encontra.

"Mania de Você", "Ovelha Negra", "Amor e Sexo", "Lança-Perfume"e "Doce Vampiro" são algumas das músicas mais conhecidas da cantora.