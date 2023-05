Rita Ora entra no palco da Eurovisão de mão dada com bailarina ucraniana de 12 anos

Na primeira semifinal do Festival Eurovisão, em Liverpool, que qualificou Portugal para a final, Rita Ora foi a estrela convidada. A artista britânica entrou em palco acompanhada por Sofiia Kladko, de 12 anos, uma jovem dançarina que teve que fugir da Ucrânia devido à guerra.

Como exemplo de empatia e de mão dada com Sofiia Kladko, Rita Ora entrou em cena, esta terça-feira, na Liverpool Arena, como convidada da semifinal da Eurovisão, levando o público ao rubro.



A artista, de 32 anos, apresentou um medley de alguns dos seus temas mais conhecidos, estreando ainda "Praising You", inspirando no casamento com o cineasta Taika Waititi, rodeada de 54 bailarinos, entre eles uma menina ucraniana refugiada.



Oriunda de Rivne, no noroeste da Ucrânia, Sofiia vive em Warrington, no Reino Unido, desde o ano passado, após a invasão da Rússia ao país natal. Rita Ora descreveu-a como "força e esperança durante esses tempos turbulentos, trágicos e mutáveis".



A cantora lembrou ainda "o privilégio que o Reino Unido tem de desempenhar o seu papel como nação anfitriã na Eurovisão 2023 para a Ucrânia, após a Orquestra Kalush ter vencido no concurso no ano passado".



Liverpool recebe o evento exatamente devido ao conflito que assola a nação do vencedor do ano passado, é que também obrigou Sofiia Kladko, de 12 anos, a fugir.



"A situação da família de Sofiia faz lembrar-me da incrível jornada pela qual a minha família passou quando eu tinha a idade dela e como serei eternamente grata ao Reino Unido por nos mostrar bondade e compaixão", recordou Rita Ora.



Natural da cidade de Pristina, Kosovo, a artista e a família também tiveram que fugir da perseguição aos albaneses na antiga Jugoslávia e começar uma nova vida no Reino Unido. Em entrevistas, Rita revelou ter sofrido bullying por ser refugiada, antes de se afirmar como estrela mundial.



Foi há 14 anos que Rita Ora tentou representar o Reino Unido na Eurovisão com a música "Get Here de Oleta Adams", mas acabou por ainda não se sentir preparada.



Ainda assim, a vontade não tardou a afirmar-se. Foi nos Estados Unidos que, ainda em 2009, participou no videoclipe "Young Forever" de Jay Z, e nunca mais parou.