Roberta Medina: "O verão transforma as pessoas, especialmente em Portugal"

Os dez mandamentos do verão para a empresária e responsável pela realização do Rock in Rio em Lisboa Roberta Medina.

1. Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é...

dormir até mais tarde. Ainda que os meus filhos acordem cedo....

2. É este ano que vou ler...

na verdade, gosto mais de ver filmes.

3. Se me ligarem do trabalho eu...

atendo, mas falo tipo memorando.

4. Jamais passaria férias com...

gente hipócrita.

5. Nem a pandemia me vai impedir de...

estar com a minha família.

6. Se vir alguém sem máscara a chegar à praia...

se for com distância não me incomoda, até porque temos orientação para isso.

7. A minha banda sonora deste ano vai ser...

muito pop, muita música para dançar.

8. O que me irrita mais nas férias é...

a aglomeração. Se for em sítios da moda, eu não quero ir.

9. Os amores de verão são...

bons, mas não para mim, que já estou muito bem resolvida. O verão transforma as pessoas, especialmente em Portugal.

10. Um verão que jamais esquecerei é...

o meu primeiro Rock in Rio a trabalhar, em 2000.