Roberto Olivan em dose dupla

A estreia de "Em dois!", coreografia de Roberto Olivan para a Companhia Instável, inaugura este sábado, o festival de dança contemporânea "Algures a Nordeste", no Teatro de Vila Real. O certame dedicado à dança contemporânea prolonga-se até dia 30, com vários espetáculos todas as semanas.

O coreógrafo catalão, que foi intérprete profissional da Companhia de Dança Rosas, dirigida por Anne Teresa De Keersmaeker, e dirigido por Robert Wilson, Tom Jansen e Josse de Pauw, apresenta-se em dose dupla, tendo uma nova produção em cena, no dia 21, "Timber", que junta os bailarinos da Instável com o Drumming Grupo de Percussão.

No próximo fim de semana, dia 16, a companhia galega La Macana apresenta "Pink unicorns". A coreografia dirigida por Caterina Varela é interpretada por Alexis e Paulo Fernandéz pai e filho adolescente, "numa evocação das relações transgeracionais".

PUB

"O Aqui", da CiM, estrutura de dança inclusiva de Lisboa, é a proposta para dia 24. A companhia realizará um "workshop" de dança inclusiva, dirigido a todos os públicos. "Autópsia", da Companhia Olga Roriz, encerra o festival "Algures a Nordeste", no dia 30.