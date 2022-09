Rock à moda do Porto junta bandas emblemáticas do Norte

Inês Inteiro Hoje às 13:51 Facebook

Rock à moda do Porto. Cinco bandas que vão homenagear o melhor da música portuense. Grupos musicais que resistiram ao passar das modas vão agora juntar-se num concerto que promete reavivar memórias.

O encontro está marcado para o dia 22 de outubro no Super Bock Arena. O evento vai celebrar as bandas portuenses que em noites de ribalta, nos convívios com os amigos, na geração das cassetes, dos vinis e das rádios piratas, alegraram as noites de tantos portugueses.

Rock à moda do Porto é o evento promovido pela Vibes and Beats, uma das maiores produtoras e promotoras a nível nacional, e vai reunir algumas das mais emblemáticas bandas tripeiras que o país já viu. GNR, Clã , Pluto, Três Tristes Tigres e ZEN são os nomes do cartaz.

Os bilhetes já se encontram disponíveis nos locais habituais e no site da BOL. Os preços variam entre os 20€ e os 35 €.

Dia 22 de outubro às 19h cinco bandas, que mal precisam de introduções, reúnem-se num só festival, para dar um único concerto que une dos mais novos aos mais velhos.

Aos GNR, talvez o maior nome do cartaz, tendo uma das vozes mas singulares do pop-rock português, vão juntar-se aos Clã, formados em 1992 e que recentemente estão a voltar ao mundo da música.

No palco do Super Bock Arena vão também atuar os Três Tristes Tigres, que prometem interpretar as suas músicas novas, não esquecendo as antigas. Pluto vai marcar a sua presença ao fim de quase duas décadas fora dos palcos e por fim os Zen, banda formada no final dos anos 90, também prometem reavivar as memórias dos fãs.