Rock in Rio abre portas à música do bairro com o Palco Yorn 

O Rock in Rio apresentou esta quinta-feira à tarde o Palco Yorn, que vai receber em junho os nomes mais conhecidos da cena urbana.

Um local inclusivo, que abre espaço aos bairros e à cena urbana: o Rock in Rio apresentou esta tarde o Palco Yorn, na Casa da Pedra, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, onde se vai realizar o festival no próximo mês de junho. O "line up" vai combinar concertos de músicos consagrados com o de jovens talentos que crescem nas ruas e bairros de todo o país.

Entre outros nomes estão já confirmados Malabá, G Fema, Phoenix RDC, Eva RapDiva, Danny the Dawg, Vado MC Ary ou Kappa Jotta, que vão atuar entre os dias 18, 19, 25 e 26 de junho.

A curadoria vai estar à responsabilidade da Chelas é o Sítio, o bairro que recebe o Rock in Rio, com o músico Sam The Kid a fazer as honras da casa. "Para nós é uma honra poder misturar algum talento da zona com outro que já está a viver o sonho. É um género musical que eu respiro, muito à base da música urbana, do rap. Então estamos felizes de ter conquistado este espaço", diz o "rapper" ao JN.

"Vamos ter uma festa que envolve a nossa cultura e a malta aqui da zona, porque nós partilhamos a visão da inclusão e de dar as oportunidades a quem não costuma ter. Ainda por cima jogamos em casa e até podemos vir para cá a pé, os artistas vão de casa diretamente para o palco", remata Sam The Kid.

Os artistas vão ter a companhia da Jazzy Dance Studios, parceira do Rock in Rio desde 2012 e responsável por muitas coreografias. "A grande novidade para este ano é que vai cruzar a música e a dança mais do que alguma vez foi feito. Vamos trazer alguns dos melhores grupos de dança de Portugal, mas com a vantagem de termos artistas de música em palco também. Vamos misturar o 'hip hop' com a arte da dança e vai ser espetacular"; resume Álvaro Lopes, diretor da Jazzy Dance Studios.

Na apresentação deste evento esteve, como sempre, a responsável máxima do Rock in Rio, Roberta Medina, que falou na importância da revitalização do Parque da Bela Vista para os lisboetas e não só.

"Vivemos a Bela Vista há 19 anos, altura em que era um parque pouco conhecido. Quisemos que as pessoas tirassem proveito e fizemos vários investimentos com a Câmara Municipal de Lisboa - ciclovias, skate park ou a ponte que liga às Olaias -, e começámos a perceber que existem preconceitos estagnados no tempo em relação aos bairros sociais", começa por referir ao JN. "Isto não faz sentido, só exclui pessoas que se sentem menos valorizadas. Então começámos um projeto aqui na Casa de Pedra que foi a "Prata da Casa", para trazer o talento do bairro e a partir desse início pensámos: 'porque não tornar a ideia mais robusta?' Aí nasce a renovação do Palco Yorn, exclusivamente focado em projetos do bairro. Não é um projeto social, de todo, é, através da cultura, mostrar a cidade como um todo", conclui Roberta Medina.

Recorde-se que o Parque da Bela Vista recebe o Rock in Rio Lisboa nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho e entre os cabeças de cartas apresenta Muse - que substituíram os Foo Fighters -, Black Eyed Peas, Duran Duran, Anitta, Xutos & Pontapés ou Post Malone.