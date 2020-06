Rock in Rio celebra história com emissão especial

Hoje às 10:47 Facebook

O Rock in Rio Lisboa vai dar o pontapé de saída para a edição de 2021 com o especial "Se a vida começasse Agora", uma emissão em que vai revisitar "melhores momentos, cenas insólitas e histórias de bastidores"

A intenção é celebrar 16 anos da edição portuguesa do festival com "convidados especiais, live acts, entrevistas, desafios interativos real time".

O programa, de 180 minutos, vai recordar "episódios peculiares, cenas de bastidores, havendo também espaço para olhar para o futuro - sobretudo para 2021", explica a organização, em comunicado. A emissão conduzida por João Paulo Sousa, Rita Camarneiro e Ana Ventura, aos quais se juntarão convidados especiais que ao longo dos anos deixaram o seu cunho na história do Rock in Rio.

O Rock In Rio revela ainda que não faltará também música: estão previstas "atuações ao vivo de artistas portugueses que já passaram pela Cidade do Rock (a divulgar brevemente), assim como uma playlist" para lembrar momentos "icónicos vividos no Palco Mundo através da retransmissão de um conjunto de temas selecionados."

A emissão de 180 minutos, transmitida em direto dia 27 de junho poderá ser acompanhada a partir das 17 horas nas redes sociais do Rock in Rio Lisboa (Facebook, Instagram e YouTube), no site do festival ) e terá emissão televisiva às 19 horas na SIC Radical e contando, ainda, com várias intervenções da RFM, Rádio Renascença e MegaHits ao longo destas três horas.

Rock in Rio Lisboa tem data marcada para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021, estando já confirmados Foo Fighters, The National e Liam Gallagher no lineup do Palco Mundo, dia 19 de junho.