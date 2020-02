Rock in Rio Kids: a cidade do Rock para os mais pequenos

Diana Serra Garcia Hoje às 16:34 Facebook

O Rock in Rio Lisboa vai criar, este ano, um espaço para os mais pequenos, o" Rock in Rio Kids", um local onde serão recriados todos os espaços e conceitos do "Rock in Rio dos adultos", adaptado aos mais novos.

O espaço criado este ano pela primeira vez no Rock in Rio Portugal quer permitir que os filhos possam acompanhar os pais a um festival de música e que juntos possam criar memórias e experiências familiares. "São estes momentos que queremos proporcionar no Rock in Rio Kids, um espaço de entretenimento para pais, filhos, avós partilharem experiências que queremos que se tornem inesquecíveis", disse esta quinta-feira de manhã a vice-presidente executiva do Rock In Rio, Roberta Medina, na Casa do Desenho, em Lisboa. "Tudo o que há no Rock in Rio adultos, há em ponto pequeno no Rock in Rio Kids", acrescentou.

Podem entrar crianças dos 3 aos 10 anos de idade, e os mais graúdos só podem entrar caso estejam acompanhados de crianças. No espaço haverá monitores com a função de acompanharem as crianças. Entre as 12 e as 21 horas vai haver espétaculos de dança, magia, oficinas, atuações de rua, brincadeiras em família, atividades radicais distribuídas por diversos espaços de atividades: Palco Mundo; Backstage; Mini Rock Street; Pool Parties; Mini Slide; Mini Roda Gigante, Árvore de familía; Parede de escalada; Circuito de arvorismo e Wall of family.

No Palco Mundo em ponto pequeno, vai haver todos os dias momentos apresentações de dança, comandadas pela "Jazzy Dance Studios", com coreografias conhecidas dos mais novos; dois espetáculos por dia "Let's Rock" pelos atletas do Ginásio Clube Português; momentos vídeo "Isto não é um concurso de talentos", onde serão exibidos vídeos que as famílias vão ser desafiadas, nos próximos meses, a gravar em momentos de brincadeiras; um espetáculo de circo desenhado exclusivamente para o Rock in Rio Kids; concertos da Orquestra dos Brinquedos de Lisboa e ainda fogo de artífico virtual, visto numa realidade aumentada através de dispostivos móveis, em que cada telemóvel pode disparar os seus próprios foguetes.

Haverá também uma experiência de Backstage, como se as crianças fossem os artistas, e com acesso a um camarim, onde haverá pinturas faciais e cabeleireiro, terminando com uma sessão fotográfica.

Na mini Rock Street vão haver casas cenográficas inspiradas em alguns artistas icónicos do mundo da música. É no interior dessas casas que, entre as 12 e as 21 horas, vão realizar-se algumas oficinas, pelas Bibliotecas de Lisboa, Sience4you, Ocenário de Lisboa e Lanidor Kids.

Passaporte família

A novidade deste ano é também o passaporte família. Além dos bilhetes diários e passes de fim-de-semana disponíveis nos locais habituais, haverá uma nova oferta no site e nos postos de abastecimento da Galp selecionados.

Por 142 euros (o preço de dois bilhetes de adulto + quatro euros), o bilhete inclui a entrada de dois adultos e duas crianças, com idades entre os 3 e os 10 anos de idade. Esse passaporte permite o acesso ao recinto através de uma entrada exclusiva, sem confusão de filas. Este bilhete dá ainda a possibilidade de os adultos poderem sair do recinto, deixar as crianças e voltar a entrar.