Rock in Rio Lisboa 2022 com UB40 featuring Ali Campbell e celebração de José Cid

A organização do festival anunciou novos nomes para a nona edição, que se realiza em dois fins de semana de junho, dias 18, 19 e 25, 26, no Parque da Bela Vista.

Os britânicos UB40 featuring Ali Campbell são a última confirmação do Palco Mundo, atuando a 25 de junho, com os já divulgados Duran Duran, a-ha e Bush, uma excursão às décadas de 1980 e 90.

Os portugueses Xutos & Pontapés mudam a data do seu concerto e serão os primeiros a pisar o Palco Mundo no dia 18, "não só pelo seu histórico com o festival como na indústria da música", justificou a organização.

A estas mudanças acrescem novos nomes no Galp Music Valley. A 18 de junho chega o indie rock dos espanhóis Izal, a banda brasileira de rock e heavy metal Ego Kill Talent e o quarteto de rock de Cascais, Zanibar Alliens. No segundo dia do certame (19), o Galp Music Valley recebe o rock espanhol de Miss Caffeina e a estrela portuguesa DJ Kamala.

No segundo fim de semana de festival, o mesmo espaço palco recebe, a 25 de junho, um concerto de celebração dos 80 anos de José Cid. No mesmo dia juntam-se dois outros nomes notórios da música em português, António Zambujo e Luca Argel. Também em português se celebra o último dia do certame, 26 de junho, com a presença de Diego Miranda, Piruka com Jimmy P & Gama, e a estreia do projeto Blueyes, protagonizado por Wuant e Foxxy.

Estes nomes juntam-se aos já confirmados Linda Martini e The Black Mamba, Moullinex & Xinobi, no dia 18; Bárbara Tinoco, IZA, Edu Monteiro e Funk Orquestra , no dia 19 ; Ney Matogrosso e Delfins no dia 25; e a fechar o certame, dia 26, Mundo Segundo & Sam the Kid e Rebecca.