Rock in Rio Lisboa: a festa está de regresso à Cidade do Rock

Mais de 60 artistas passam pelo festival até domingo 26

"Se a vida começasse agora." O hino do festival Rock in Rio nunca foi tão adequado como este ano. Para muitos, mesmo sem a pandemia completamente debelada, 2022 é um tempo de recomeço - para músicos, técnicos, público, os milhares de envolvidos num evento desta dimensão. O festival idealizado por Roberto Medina em 1985, um dos maiores do mundo e que em 2004 chegou pela primeira vez a Portugal, viu a sua edição de 2020 adiada por duas vezes, mas abre finalmente portas este fim de semana.

Este sábado e domingo, e sábado 25 e domingo 26, milhares de pessoas rumarão ao Rock in Rio, de novo no Parque da Bela Vista em Lisboa. À sua espera, um evento que mudou o paradigma do seu género - trouxe o tão falado conceito híbrido com parque de diversões, onde slides e rodas coabitam com os cartazes musicais e não só. Um fenómeno primeiro criticado, depois replicado. Em palco estão no entanto as grandes estrelas: o encontro será com Muse (em substituição dos Foo Fighters), The National, Xutos & Pontapés, Black Eyed Peas, Duran Duran, A-Ha, Anitta e Post Malone, entre outros, nos quatro dias do Palco Mundo.