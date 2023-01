Rock in Rio pode mudar-se para o local onde se realizará a Jornada da Juventude

JN Hoje às 18:02 Facebook

A próxima edição do Rock in Rio Lisboa pode deixar o Parque da Bela Vista e mudar-se para os terrenos onde se vai realizar a Jornada Mundial da Juventude.

O festival de música que se realiza de dois em dois anos em Lisboa, mais concretamente, no Parque da Bela Vista, pode mudar de local e aproveitar o terreno principal onde se vai realizar a Jornada Mundial da Juventude, em agosto deste ano, no Parque Tejo.

A Câmara Municipal de Lisboa e a organização do evento estão em contactos informais para esta possível mudança, segundo noticiou a rádio Renascença. A alteração do local pode traduzir-se num aumento considerável da lotação do festival, que poderá mesmo duplicar.

O vice-presidente da Câmara de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia, justificou esta quarta-feira de manhã, em conferência de imprensa, o investimento de 4,2 milhões de euros no altar-palco da Jornada Mundial da Juventude com o "aproveitamento futuro para a cidade", revelando que promotores de grandes eventos internacionais musicais e culturais já mostraram vontade de usar este equipamento. Sem avançar, no entanto, quais.

O Rock in Rio regressa a Lisboa em 2024.