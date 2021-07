Rock in Rio vai discutir o futuro humano

Catarina Ferreira Hoje às 13:34 Facebook

Humanorama é um festival de conversas online que reunirá, em setembro, pessoas de diferentes áreas.

"Todos numa direção, uma só voz, uma canção, todos num só coração, um céu de estrelas. Se a vida começasse agora, e o Mundo fosse nosso outra vez, e a gente não parasse mais de cantar, de sonhar". Este é o hino do Rock in Rio, festival que Roberto Medina fez nascer em 1985. Roberta Medina, a sua filha, tem a sensação de que os versos podiam ter sido escritos para o momento atual, em que a pandemia travou a realização de um festival que, entretanto, se tornou global. A mesma pandemia que deu origem a um novo projeto: Humanorama. Um festival digital e gratuito, que se realizará entre 14 e 17 de setembro, em Portugal e no Brasil, promovendo conversas para a criação de um Mundo mais humano.

"A educação é o melhor caminho para conseguirmos mudanças de longo prazo, fomentando espaços de conversa como marca fundadora de opinião. Temos muita responsabilidade social", diz a empresária Roberta Medina. Com essa responsabilidade em mente, convocou o cantor Gabriel o Pensador, a cantora Marisa Liz, o humorista Fábio Porchat, DJ Alok, o jornalista Nelson Motta, a apresentadora Isabel Silva e a budista Monja Coen para falarem sem amarras. Com passagem pelo ambiente, a sustentabilidade, a igualdade de género e outros tópicos relevantes para as sociedades de forma a "juntar forças e visões do futuro para um Mundo melhor", conta ao JN.