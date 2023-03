Roger Waters em Lisboa: os crimes de guerra e os direitos humanos entram num bar  

Roger Waters encheu, esta sexta-feira à noite, a Altice Arena, na primeira data que abriu a parte europeia da digressão "This is not a Drill" numa experiência audiovisual única que "deu vida" a vários clássicos dos Pink Floyd e outros temas a solo.

Com um discurso eminentemente político, feito principalmente através dos ecrãs gigantes, o britânico não poupou críticas a vários líderes mundiais, ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América e à normalização da violência pelas partilhas, "likes" e visualizações nas redes sociais. Este sábado segue-se mais uma noite esgotada na maior sala de espetáculos do país.