Rogers Waters vai derrubar muros ou vai erguê-los?

"Uma inovadora e cinematográfica extravagância rock'n'roll" chega esta sexta-feira e sábado, à Altice Arena, em Lisboa. Lastro de polémicas rivaliza com expectativa sobre a música do ex-Pink Floyd.

"Se gostam da música de Pink Floyd, mas não suportam as opiniões políticas de Rogers Waters, podem dar de frosques e ir para o bar".

Tem sido com esta frase, debitada em "voiceover", que abrem os espetáculos de "This is not a drill", a sétima digressão de Roger Waters, iniciada em Pittsburgh, EUA, em julho de 2022, e com data final agendada para 10 de junho, em Manchester.

Esta sexta-feira e sábado arranca a parte europeia da tournée com dois concertos (o primeiro está esgotado) na Altice Arena, em Lisboa.

Música e opiniões políticas num espetáculo que é descrito como "uma inovadora e cinematográfica extravagância rock"n"roll, uma apresentação 360º." Que desfere "uma incrível indireta à distopia corporativa na qual todos lutamos para sobreviver", sendo "um apelo ao amor, proteção e partilha do nosso precioso e tão precário planeta". O amor de Roger Waters, também propalado num discurso recente no Conselho de Segurança da ONU, onde esteve presente a convite da Rússia, e em que se arvorou a porta-voz de "milhões de irmãos e irmãs", não é, todavia, correspondido por largos setores no Ocidente.

Desde logo pela Comunidade Israelita de Lisboa (CIL), que criticou a vinda do ex-Pink Floyd pelo seu apoio ao movimento BDS, que defende "boicote, desinvestimento e sanções" ao estado de Israel como protesto pela ocupação de territórios palestinianos.

A CIL mostrou-se particularmente chocada por o músico ir atuar num recinto patrocinado pela Altice, empresa presidida por um israelita, Patrick Dahl, e chegou a indagar sobre a possibilidade de cancelar os concertos - como sucedeu à data agendada para Frankfurt, em maio, por o município o considerar "um dos antissemitas mais conhecidos do mundo" -, mas era tarde, os bilhetes já tinham esgotado. Ficou o convite a Waters para que visite o Museu do Holocausto no Porto.

Quem também não desmaia com o amor do britânico são os ucranianos e os seus apoiantes. Numa carta aberta dirigida a Olena Zelenska, primeira-dama da Ucrânia, em setembro de 2022, Waters apelou a que os ucranianos aceitassem a autonomia das províncias separatistas do Donbass e considerou as "forças nacionalistas extremistas" da Ucrânia como principais responsáveis pelo conflito.

Desde então, têm sido sistemáticos os ataques ao papel do Ocidente na escalada do confronto, ainda recentemente o músico chamou "criminoso de guerra" a Joe Biden, presidente dos EUA, reservando aos russos apenas um breve raspanete pela invasão.

O amor de Waters é ainda cantiga do bandido para os outros membros dos Pink Floyd, de quem se afastou em 1985. Sobretudo para David Gilmour, que subscreveu um tweet recente da mulher, Polly Samson, em que esta diz do ex-baixista e compositor da banda o que Maomé não disse do toucinho. As inúmeras guerras entre Waters e os antigos companheiros têm agora um novo episódio, com a decisão do músico de regravar "The dark side of the moon", álbum que acaba de completar 50 anos.

No concerto de Lisboa, haverá porcos insufláveis (peça que surgiu no universo Pink Floyd à época do lançamento de "Animals", em 1977), uma revisitação do repertório da banda (quase 20 temas), e canções a solo de Waters, incluindo a mais recente, "The bar". Quanto às opiniões, cabe ao espectador saber se deve ou não dar de frosques quando as ouvir.