Romance "Hamnet", de Maggie O'Farrell, vence o National Book Award de Ficção

Visão imaginária da morte do filho de Shakespeare, vítima da peste negra, ganhou galardão do Círculo de Críticos literários americano.

"Hamnet" narra uma história num tempo de pandemia, semelhante ao que atualmente o Mundo vive, e explora o impacto da doença e morte do filho de Shakespeare na família do dramaturgo inglês. A criança era o único filho de William Shakespeare (1564-1616) e os estudiosos há muito especulam sobre a sua influência - se houver alguma - na peça "Hamlet", na qual Shakespeare trabalhou nos anos que se seguiram à morte do filho Hamnet.

O livro "Island on fire: The revolt that ended slavery in the British Empire" ("Ilha em chamas: A revolta que acabou com a escravidão no Império Britânico", em tradução livre), de Tom Zoellner, venceu na categoria de não-ficção, e "Stranger in the Shogun's City: A Japanese woman and her world" ("Estranha numa cidade de Shoguns: Uma mulher japonesa e o seu mundo", tradução livre), de Amy Stanley, venceu na categoria de biografia.

O prémio de autobiografia foi para a escritora americana Cathy Park Hong, de 44 anos, por "Minor feelings: An Asian American reckoning" ("Sentimentos Menores: Um processo asiático-americano", tradução livre).

Os outros vencedores anunciados durante a cerimónia virtual realizada na quinta-feira à noite foram Francine J. Harris com "Here Is the sweet hand", em poesia, e Nicole Fleetwood com "Marking time: Art in the age of mass encarceration", na categoria de crítica. Raven Leilani recebeu o Prémio John Leonard de melhor primeiro livro pelo seu romance "Lustre".

Os prémios de carreira foram entregues à escritora da revista "New Republic", Jo Livingstone, por "excelência em revisão", e à editora Feminist Press, pela sua longa história na defesa da igualdade das mulheres, publicando autores que vão de Grace Paley a Anita Hill e Pussy Riot.

Os prémios são atribuídos pelo Círculo de Críticos de Livros, fundado em 1974 e que conta com centenas de membros em todo o país.

Os prémios deste ano são os primeiros desde a saída de vários membros do conselho do círculo no verão passado, após um debate sobre a resposta da organização ao assassinato de George Floyd e aos protestos Black Lives Matters.

A atual liderança trouxe novos membros e convenceu alguns que tinham saído a regressar, resultando, de acordo com o círculo de críticos, no "conselho mais diverso da história do círculo e um dos mais experientes".