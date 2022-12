Rosa Alice Branco: "A cor não existe"

Sérgio Almeida Hoje às 12:13 Facebook

No seu novo livro, "As cores das coisas", a investigadora e poeta Rosa Alice Branco defende a complexidade da realidade policromática no nosso quotidiano e o seu impacto nos nossos estados de alma.

Ao olhar de poeta, sempre presente, Rosa Alice Branco acrescentou a dimensão de investigadora, enquanto docente de longa data de Neuropsicologia da Perceção e da Estética. O resultado foi a escrita do livro "As cores das coisas" (edição da Contraponto), uma obra vocacionada para o público em geral que nasceu da sua vontade de criar "um livro de divulgação da cor, da compreensão de como as cores funcionam e simbolizam na natureza e nos artefactos", explica.